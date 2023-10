Hunger Games : le réalisateur a un gros regret sur la fin de la saga

Francis Lawrence, le réalisateur des trois derniers films de la saga "Hunger Games" avec Jennifer Lawrence a confié avoir un gros regret à propos de la fin. Il est de retour à la mise en scène du cinquième film, qui est un préquel se déroulant soixante ans avant.

Hunger Games : une saga aux milliards de dollars

La saga Hunger Games est née de la plume de Suzanne Collins, qui a publié le premier tome en 2008. Rapidement, l'histoire de Katniss Everdeen, une jeune fille qui se porte volontaire pour participer à des jeux mortels télévisés dans un futur dystopique, a captivé des millions de lecteurs à travers le monde. L'univers complexe, les thèmes profonds tels que la rébellion, la manipulation médiatique et la survie, ainsi que les personnages bien développés, ont fait de cette trilogie un véritable phénomène littéraire.

Face à un tel succès, il n'était pas surprenant de voir Hollywood s'emparer de l'histoire. En 2012, le premier film de la saga, réalisé par Gary Ross, a vu le jour, avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal (bien qu'elle ait failli refuser). Les trois films suivants, dirigés par Francis Lawrence, ont suivi à un rythme soutenu, chaque opus étant accueilli avec enthousiasme par le public. Au box-office, la saga Hunger Games a prouvé sa puissance, générant plus de trois milliards de dollars de recettes à l'échelle mondiale.

Francis Lawrence a un regret sur la fin de la saga

Francis Lawrence, réalisateur emblématique de la série de films Hunger Games, a exprimé un regret majeur concernant les derniers volets de la saga. Dans une récente interview accordée à People, Lawrence a dévoilé qu'il regrettait profondément d'avoir divisé le dernier livre, "La Révolte" en deux films distincts. Bien que cette décision ait permis d'adapter davantage de contenu du livre, offrant près de quatre heures d'écran pour le dernier tome, il reconnaît que cela a suscité la frustration des fans.

La sortie de La Révolte Partie 1 en novembre 2014, suivie de La Révolte Partie 2 l'année suivante, a prolongé l'attente des adeptes de la trilogie littéraire originale. Lawrence admet que, malgré les avantages en termes d'adaptation, il comprend parfaitement l'irritation des spectateurs face à cette décision de diviser le final en deux parties. Si c'était à refaire, il opterait pour un seul film pour le dernier livre.

Hunger Games : le préquel arrive bientôt

Sept ans après la sortie du dernier opus, nous repartirons bientôt en direction de Panem avec le cinquième film de la saga, intitulé La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur et une fois de plus réalisé par Francis Lawrence. Ce nouveau chapitre, basé sur le roman éponyme de Suzanne Collins publié en 2020, nous plonge soixante ans avant la révolte emblématique de Katniss Everdeen.

L'intrigue se déroule lors de la dixième édition des jeux de la faim et met en scène un jeune Coriolanus Snow, incarné par Tom Blyth, bien avant qu'il ne devienne le redoutable président de Panem. Pour la première fois, Snow endosse le rôle de mentor, prenant sous son aile la tribut du district 12, Lucy Gray Baird, interprétée par Rachel Zegler.

Ce volet promet d'être plus violent que les précédents. La classification américaine a même ajouté une mention d'avertissement pour des "images pouvant être perturbantes" et "images effrayantes".

La bande-annonce :