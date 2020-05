Hunting Season : le scénariste de John Wick rejoint James Wan pour un projet SF

Le réalisateur James Wan s'entoure du scénariste de la trilogie "John Wick" et du producteur de la saga "Transformers" pour sa prochaine réalisation : un conte de science-fiction intitulé "Hunting Season".

James Wan est un cinéaste central dans le paysage horrifique cinématographique. Il est notamment l'initiateur de la franchise Conjuring qui ne cesse de s'étendre film après film. En attendant de pouvoir réaliser Aquaman 2, il se lance dans un nouveau projet : Hunting Season.

L'adaptation de Hunting Season

À la base, il s'agit d'une nouvelle de science-fiction écrite par le romancier Frank M. Robinson. James Wan est désireux de se lancer dans l'adaptation de cette histoire pour les boîtes de production Atomic Monster et Angry Films. Il ne s'agit pas de la première association de James Wan avec Atomic Monster. La boîte s'occupe déjà de son prochain film d'horreur : Malignant.

Pour l'occasion, James Wan s'entoure de deux figures emblématiques du cinéma contemporain. D'un côté il y a Derek Kolstad, qui va s'occuper du scénario de cette adaptation. Il a notamment signé les scripts de la trilogie John Wick. Il a également écrit le récent projet d'adaptation du jeu vidéo Just Cause, et participe aussi à la future série Marvel The Falcon & The Winter Soldier. De l'autre, James Wan va avoir le soutien du producteur Don Murphy, à qui l'on doit notamment la franchise Transformers et Real Steel.

Le film Hunting Season suivra un officier de justice déclaré ennemi de l’État et condamné à être exécuté. Pour cela, il est renvoyé dans le passé et se retrouve traqué par un détachement militaire. Un postulat de base qui rappelle l'excellent Looper. L'homme a ainsi trois jours pour s'acclimater à cette nouvelle époque et pour trouver un moyen de survivre. Cette histoire est apparue pour la première fois en 1951 dans le magazine Astounding Science Fiction Magazine. Le projet est décrit comme s'inscrivant dans la veine de 1984, de Fahrenheit 451 et de The Running Man. Rien que ça, mais rien qui semble hors de portée du talentueux James Wan. Aucune date de production n'est pour le moment avancée.