I Wanna Dance With Somebody : une actrice de Star Wars va interpréter Whitney Houston

On connaissait déjà les noms du scénariste et de la réalisatrice de "I Wanna Dance With Somebody", le futur biopic sur Whitney Houston dont la sortie est prévue pour fin 2022 dans les salles. Désormais, on sait qui va interpréter la chanteuse.

Whitney Houston à l’honneur dans I Wanna Dance With Somebody

En avril dernier, deux ans après la sortie du documentaire Whitney de Kevin Macdonald, nous avions appris qu’un biopic sur Whitney Houston était en préparation. Intitulé I Wanna Dance With Somebody, il reviendra sur la vie de l’une des chanteuses les plus populaires de l’histoire. Principalement connue pour sa musique, celle qui a signé des titres devenus cultes avait aussi fait quelques incursions au cinéma, notamment dans Bodyguard, dans lequel elle donnait la réplique à Kevin Costner. Si l’on ne sait pas encore sur quelle partie de sa vie le biopic se concentrera, il y a de quoi faire, puisque Houston a eu une vie mouvementée. Et on sait que le long-métrage utilisera la vraie voix de Houston pour les séquences de chansons, puisque sa famille en a donné l’autorisation.

Bodyguard © Tig Productions / Kasdan Pictures

Après l’énorme succès de Bohemian Rhapsody, les producteurs d’I Wanna Dance With Somebody ont engagé Anthony MacCarten, le scénariste du film sur le groupe Queen, pour signer le script du futur long-métrage sur la chanteuse américaine. La réalisatrice du film, approuvée par la famille de Houston, a elle aussi été choisie. C’est Stella Meghie, notamment connue pour The Photograph, qui adaptera le scénario écrit par MacCarten. Clive Davis, le producteur de musique qui avait lancé la carrière de Houston, sera aussi impliqué sur I Wana Dance With Somebody en tant que producteur.

Naomie Ackie sera Whitney Houston dans I Wanna Dance With Somebody

Les fans de Whitney Houston devaient attendre avec impatience de connaître le nom de celle qui allait incarner l’icône à l’écran. Et les décisionnaires d’I Wanna Dance With Somebody ont choisi une actrice encore méconnue en la personne de Naomi Ackie.

Celle-ci est notamment apparue dans des séries télévisées britanniques, comme dans un épisode de Doctor Who, et plus récemment dans The End of the F***ing World, où elle prêtait ses traits à Bonnie. Mais elle est surtout connue pour avoir été vue au cinéma l’année dernière dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Elle y tenait un rôle important puisqu’elle jouait Jannah, le personnage qui aide Finn dans la deuxième partie de l’intrigue.

Star Wars : L'Ascension de Skywalker © Disney

Naomie Ackie déjà encensée

Stella Meghie s’est exprimée sur le choix de Naomi Ackie pour The Hollywood Reporter. La réalisatrice du film a encensé la jeune actrice, qu’elle a choisie avec les producteurs après un long processus de casting :

Nous avons consacré la majeure partie de l’année à la recherche exhaustive d’une actrice qui pourrait incarner Whitney Houston. Naomie Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été touchée par sa capacité à capturer la présence sur scène d’une icône globale tout en amenant de l’humanité à sa vie intérieure.

Clive Davis s’est lui aussi exprimé sur le choix de l’actrice, faisant une déclaration prometteuse sur sa performance lors d’un screen test :

Le screen test de Naomie Ackie était tellement puissant qu’il m’a donné des frissons. Même si la voix incomparable de Whitney sera utilisée pour toutes les chansons, l’extraordinaire registre de jeu de Naomi lui permet de capturer avec une grande maîtrise l’unique charme de Whitney, son aura de star, et bien sûr, ses difficultés personnelles. Naomi, c’est du sérieux, et je ne peux pas imaginer un meilleur choix pour ce rôle iconique.

Voilà qui promet. Naomie Ackie devrait passer dans une autre dimension en incarnant Houston, et nul doute que comme pour tous les biopics sur de telles icônes, sa performance sera attendue au tournant.