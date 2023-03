Ibiza : l'origine très étonnante du film avec Christian Clavier

Ibiza est une comédie française réalisée par Arnaud Lemort sortie en 2019. Le film suit Philippe (Christian Clavier) et Carole (Mathilde Seigner), deux célibataires fraîchement divorcés qui viennent de se rencontrer. Complètement accro à Carole, Philippe est prêt à tout pour se mettre ses deux ados dans la poche. Ainsi, il propose un pacte au fils aîné de sa compagne : s'il obtient son baccalauréat, c'est lui qui choisira leur lieu de vacances d'été. Mais quand ce dernier choisit Ibiza, c'est le choc des cultures pour Philippe, plutôt habitué aux séjours paisibles dans la Baie de Somme...

Le reste du casting se compose notamment de Joey Starr, Frédérique Bel et Olivier Marchal.

Si le film n'a pas été un gros succès au moment de sa sortie au cinéma, il s'offre une seconde vie depuis plusieurs jours sur Netflix, où il est classé dans le top 10 des programmes les plus vus de la plateforme en France.

Après la sortie de son deuxième film, Dépression et des potes en 2012, le réalisateur Arnaud Lemort a eu du mal à mener ses projets de films à terme. La cruelle loi du marché du cinéma. Cependant, après plusieurs projets avortés, le film Ibiza parvient à se monter. Le réalisateur était revenu sur l'origine du long-métrage :

L'origine du film est très étonnante. J’avais commencé à écrire une comédie, autour d’une famille qui partait en Auvergne, pour ramener le corps d’une tante décédée dans un camion réfrigéré ! Puis j’ai rencontré Mathieu et Thomas Verhaeghe, mes futurs producteurs, qui à l’époque faisaient un casting de réalisateurs pour un scénario qu’ils avaient développé. Nous avons eu un bon contact, Thomas m’a rappelé pour envisager une collaboration et je lui ai parlé de mon idée auvergnate. Il a trouvé le principe intéressant mais était un peu moins emballé sur l’idée du cadavre. J’ai donc retravaillé mon idée en gardant le concept de comédie familiale et j’ai proposé Ibiza, où j’étais déjà allé plusieurs fois en vacances. C’est à ce moment-là que j’ai réussi à réellement l’emballer et c’était parti pour cette famille un peu classique partant sur cette « île de tous les dangers » pour un séjour mouvementé…