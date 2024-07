Dispo sur Netflix : plus qu’une comédie romantique, ce film est une pépite bouleversante

Richard Curtis est réputé pour être l’un des meilleurs scénaristes de comédies romantiques. S’il n’est pas aussi connu que certains des autres titres de son auteur, "Il était temps" est l’un des longs-métrages qui justifient ce statut. Un film à (re)découvrir d’urgence sur Netflix.

Il était temps, la pépite moins connue de Richard Curtis

Au fil des années, Richard Curtis s’est affirmé comme le maître des comédies romantiques prenant place en Grande-Bretagne. Il a signé les scripts de plusieurs films iconiques du genre. Ainsi, c’est lui qui a développé l’histoire de Quatre mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill ou encore Love Actually. Mais un autre titre de sa filmographie est un peu moins connu : Il était temps.

Sorti en 2013, Il était temps propose un twist rarement exploré dans les comédies romantiques. Car son personnage principal, Tim Lake, a la capacité de voyager dans le temps. Lorsqu’il l’apprend, à l’âge de 21 ans, le jeune homme décide d’utiliser son pouvoir pour trouver l’amour. Déménageant de la campagne anglaise à Londres, il entame alors une nouvelle vie qui lui fera connaître toutes sortes d’émotions.

Il était temps ©Universal Pictures

Au-delà de cet aspect romantique, Il était temps est aussi un film sur le rapport entre un père et son fils. Et c'est là que le long-métrage touche le plus, lorsque Tim comprend que, malgré sa capacité à revenir dans le passé, il lui faudra accepter le départ de son père, en faire le deuil pour pouvoir poursuivre sa vie. Une partie absolument déchirante qui fait toute l'originalité de cette "fausse" comédie romantique.

Une superbe distribution

En plus d’en être le scénariste, Richard Curtis a réalisé Il était temps. Pour mettre en scène son histoire, il a choisi le duo Domnhall Gleeson-Rachel McAdams dans le rôle de Tim et de la femme dont il tombe amoureux, Mary. La distribution du long-métrage compte aussi Bill Nighy, Lindsay Duncan, Lydia Wilson, Joshua McGuire, Tom Hollander, Vanessa Kirby et Margot Robbie (alors relativement méconnue).

Malgré ce joli casting, qui livre de superbes performances, Il était temps n’a pas eu le même accueil que les autres films de Richard Curtis cités plus haut lorsqu’il est sorti dans les salles. Du moins en France, avec seulement 217 000 entrées enregistrées. Pourtant, le long-métrage a acquis un autre statut depuis. Il est ainsi devenu un incontournable du genre pour de nombreux amateurs de comédies romantiques. Il est ainsi souvent cité dans les listes des films du genre peu connus, mais qui valent le détour.

« Une pure merveille »

Sur Rotten Tomatoes, Il était temps a également un score de 82% de la part des spectateurs. Sur IMDb, sa note s'élève à 7,8/10. En France, la presse a aussi été majoritairement séduite par le film. Comme en témoignent les notes du film sur Allociné.

Pour Cinema Teaser, Emmanuelle Spadacenta estime par exemple que « Quand il s'agit d'amour, Richard Curtis excelle comme d'habitude. » De son côté, Maryline Sandra, journaliste pour le magazine L’Écran Fantastique, qualifie le film de « pure merveille, servie par des dialogues brillants. » Quant à Perrine Quenesson, elle écrit pour Écran Large qu’Il était temps est un « retour dans le monde merveilleux de Richard Curtis où amour rime avec humour, où intelligence rime avec romance. »

Autant dire que, si vous n’avez pas encore vu le long-métrage de Richard Curtis, il est temps pour vous d’y remédier. Pour cela, rendez-vous sur Netflix.

