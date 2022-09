Il était une fois 2 : Giselle et son prince sont de retour dans la bande-annonce

C'est à l'occasion de la convention D23 que Disney a dévoilé les premières images de "Il était une fois 2". Toujours mené par Amy Adams et Patrick Dempsey, on retrouve Giselle et son prince quinze ans plus tard dans leur nouvelle vie. Mais les problèmes ne sont pas très loin...

Il était une fois 2 : la suite se dévoile enfin ! En 2007, nous découvrions une princesse Disney qui débarquait dans le monde réel dans Il était une fois. Giselle (Amy Adams), coulait des jours heureux au royaume magique d'Andalasia et se préparait à épouser le prince Edouard (James Marsden). Mais la méchante reine Narcissa, jalouse de Giselle, décidait de s'en débarrasser en la propulsant dans un endroit à l'opposé d'Andalasia : Manhattan. Devenue une femme en chair et en os, Giselle se heurtait à la vie réelle, qui manquait cruellement de magie. Elle finissait par tomber amoureuse d'un homme, Robert (Patrick Dempsey), et les deux se préparaient à couler des jours heureux ensemble. Il était une fois © Disney Quinze ans plus tard, on les retrouve dans Il était une fois 2. Giselle et Robert sont toujours aussi amoureux et ont fondé leur famille : ils ont une fille adolescente, et un petit bébé. Ils emménagent dans une nouvelle maison dans la banlieue de Monroeville. Mais lorsque des problèmes surviennent à cause de Malvina Monroe (Maya Rudolph), Giselle souhaite que leur vie soit le conte de fées parfait, bouleversant accidentellement la vie des personnes du monde réel et d'Andalasia. Le film est attendu le 24 novembre prochain directement sur Disney+.