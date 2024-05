Un des plus grands films de guerre de l'histoire revient au cinéma

En 1998, Steven Spielberg réalise un de ses plus grands films, qui lui vaut un second Oscar du Meilleur réalisateur après celui obtenu pour "La Liste de Schindler". Film de guerre devenu un classique et une référence absolue du genre, "Il faut sauver le soldat Ryan" revient au cinéma à l'occasion des commémorations des 80 ans du Débarquement de Normandie.

Se souvenir du "jour le plus long"

Le 6 juin 2024, la France célèbrera avec ses alliés de la Seconde Guerre mondiale les 80 ans du Débarquement de Normandie. Le fameux Jour J, le 6 juin 1944, plus de 150 000 hommes des forces alliés débarquaient sur les plages de Normandie, afin d'ouvrir la voie par l'Ouest sur le continent européen et se diriger vers Berlin pour défaire l'Allemagne nazie. Ce débarquement, qui ouvre l'opération Overlord, a été à de nombreuses reprises représenté dans le cinéma américain, avec notamment Le Jour le plus long en 1962, Au-delà de la gloire en 1980, et Il faut sauver le soldat Ryan en 1998.

Il faut sauver le soldat Ryan ©Paramount Pictures

Le grand film de guerre de Steven Spielberg

De l'avis de nombreux experts du sujet, si le Débarquement de Normandie a accompli ses objectifs et a été un succès permettant à l'opération Overlord de se poursuivre, il a été laborieux et particulièrement meurtrier avec plus de 4 400 soldats alliés tués le seul jour du 6 juin 1944. La commémoration annuelle rend hommage au sacrifice de ces hommes, comme l'ont fait ces oeuvres de cinéma.

C'est précisément le sujet de Il faut sauver le soldat Ryan Steven Spielbergde , qui raconte le destin d'une escouade de rangers chargés de sortir de l'enfer de la guerre un jeune soldat, James Francis Ryan, dont les trois frères sont morts au combat. De la barge de débarquement à l'ultime défense du village où ils ont enfin trouvé Ryan, les hommes filmés par Steven Spielberg vont mener au péril de leur vie une mission héroïque et profondément touchante.

À sa sortie en 1998, Il faut sauver le soldat Ryan est alors un immense succès critique et commercial. Il rapporte plus de 480 millions de dollars de recettes dans le monde et est couvert de nominations et de récompenses. Il est notamment nommé 11 fois aux Oscars 1999 et en obtient 5, dont celui du Meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. Une évidence pour le cinéaste, qui met notamment en scène une séquence d'ouverture monumentale pour représenter l'assaut sur les plages normandes.

Tom Hanks et ses hommes de retour au cinéma

Avec son casting brillant, Tom Hanks entouré alors de jeunes talents (notamment Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Matt Damon, Barry Pepper ou encore Jeremy Davies), Il faut sauver le soldat Ryan est devenu le film-référence de cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. Ce pourquoi il sera ainsi à (re)voir au cinéma à partir du 6 juin 2024, pour marquer les 80 ans de l'événement. L'occasion de se souvenir de cette terrible période, et de se replonger dans un des plus grands films de guerre de l'histoire du cinéma.