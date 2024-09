Il y a 26 ans, cette star de Marvel faisait des débuts remarqués au cinéma

Avant de devenir une superstar de Hollywood, notamment grâce à Marvel, Scarlett Johansson avait fait des débuts remarqués à l'âge de 13 ans dans le film "L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux" aux côtés de Robert Redford.

Scarlett Johansson face à Robert Redford : des débuts remarqués

Avant de devenir l'une des stars les plus bankables de Hollywood et d'incarner la célèbre Black Widow dans l'univers cinématographique Marvel, Scarlett Johansson a fait des premiers pas remarqués au cinéma dans le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (The Horse Whisperer), réalisé par Robert Redford. Sorti en 1998, ce drame romantique a permis à la jeune actrice, alors âgée de seulement 13 ans, de se faire remarquer par la critique et le public grâce à sa performance émouvante.

Dans le film inspiré d'une histoire vraie, Scarlett Johansson incarne Grace MacLean, une adolescente traumatisée après un terrible accident d'équitation qui la laisse blessée, tant physiquement qu'émotionnellement. Son cheval Pilgrim, gravement blessé lui aussi, devient le miroir de ses propres souffrances. Sa mère, jouée par Kristin Scott Thomas, décide d’emmener Grace et Pilgrim dans le Montana pour rencontrer Tom Booker, un « homme qui murmure à l’oreille des chevaux », interprété par Robert Redford, dans l’espoir de les guérir tous les deux.

Une solide performance d'actrice

Le rôle de Grace MacLean est exigeant pour une jeune actrice, car il nécessite de transmettre un large éventail d’émotions complexes : la douleur, la colère, mais aussi la résilience. Scarlett Johansson se démarque immédiatement par son naturel et sa profondeur de jeu, et capture l'attention du public dans ce film où elle partage l’écran avec des acteurs chevronnés comme Redford et Scott Thomas. Cette performance lui a valu une reconnaissance anticipée dans le milieu du cinéma et a marqué le début d'une carrière florissante.

L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux est souvent cité comme le film qui a véritablement lancé la carrière de Scarlett Johansson. Avant cela, elle avait déjà eu de petits rôles dans des films comme North (1994) et Maman, je m'occupe des méchants (1997), mais son rôle dans le drame de Redford lui a offert sa première véritable visibilité auprès du grand public.

Vingt-six ans plus tard, Scarlett Johansson est devenue une icône du cinéma, notamment grâce à ses rôles dans des films tels que Lost in Translation (2003), Match Point (2005) et bien sûr ses multiples apparitions dans l’univers Marvel. Cependant, son ascension vers la gloire a réellement commencé avec ce rôle dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, un film qui reste un moment clé de son parcours.

En juillet 2025, on la retrouvera dans le nouveau film Jurassic World, qui vient de dévoiler ses premières images.