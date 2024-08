Les premières images de Jurassic World 4 avec Scarlett Johansson sont là !

Prévu pour l'été 2025, "Jurassic World 4" se dévoile avec deux images accompagnées d'un résumé du film, d'une description des personnages et d'un titre officiel.

Scarlett Johansson à la tête du prochain Jurassic World

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après Jurassic World 3: Le Monde d'Après (2022) pour qu'Universal affiche sa volonté de poursuivre la saga culte (initiée avec Jurassic Park). Prévu pour 2025, Jurassic World 4 va introduire de nouveaux personnages qui devront, à leur tour, essayer de ne pas se faire dévorer par un T-Rex ou des Raptors, et qui seront, on l'imagine, ébahis devant des créatures plus inoffensives. Après Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill, Chris Pratt ou encore Bryce Dallas Howard, c'est au tour de Scarlett Johansson de se frotter à des dinosaures.

La comédienne a révélé récemment qu'elle était "une énorme fan" de la saga, et qu'elle avait tenté par le passé d'y participer. C'est finalement avec Jurassic World 4, dont le titre officiel est Jurassic World Rebirth, que la comédienne va pouvoir s'y frotter. À ses côtés, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend ou encore Ed Skrein ont été annoncés, tandis que David Koepp, scénariste des deux premiers Jurassic Park, est en charge de l'histoire. Une histoire qui se précise puisqu'un synopsis a été dévoilé par Universal (via Variety), ainsi que deux premières photos du film.

L'histoire, les personnages et les images de Jurassic World 4

On apprend avec le synopsis que Jurassic World 4 se déroulera cinq ans après les événements du précédent long-métrage. Alors que "la planète s'est avérée inhospitalière aux dinosaures, les survivants vivent désormais dans des environnements équatoriaux isloés, où les climats sont semblables à ceux dans lesquels ils ont autrefois prospéré. Les trois créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d’un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux pour sauver des vies humaines". Découvrez ci-dessous les deux premières images présentant Scarlett Johansson et Jonathan Bailey, ainsi que Mahershala Ali.

Jurassic World 4 ©Universal

Jurassic World 4 ©Universal

Outre ce résumé du film, il est précisé que le personnage joué par Scarlett Johansson est une experte en opérations secrètes du nom de Zora Bennett. Sa mission sera d'extraire l'ADN des trois espèces de dinosaures les plus gigantesques. Mahershala Ali interprète Duncan Kincaid, qui l'assiste, tandis que Jonathan Bailey est un paléontologue nommé Dr. Henry Loomis. Enfin, Rupert Friend sera Martin Krebs, le représentant du conglomérat de drogue qui finance l'expédition, tandis que le reste de l'équipe de Zora se compose de Philippine Velge, Bechir Sylvain et Ed Skrein.

Tout ce beau monde va croiser la route d'une famille dont le bateau a chaviré, et ils seront ensemble bloqués sur une île où se cache une chose sinistre et choquante qui a été caché pendant des décennies. Tout un programme, que Gareth Edwards (Rogue One : A Star Wars Story) a été chargé de mettre en scène. Le résultat sera à découvrir le 2 juillet 2025 dans les salles françaises.