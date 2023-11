Pourquoi cet immense acteur n'a pas pu incarner Iron Man

Bien avant que Robert Downey Jr. n'endosse l'armure d'Iron Man et ouvre une glorieuse décennie pour le MCU, la 20th Century Fox avait déjà un projet de film pour le super-héros, et une superstar des années 90 était très intéressée par le rôle...

Iron Man, immense super-héros du cinéma

Pour le monde entier, et a priori pour encore très longtemps, le super-héros à la popularité planétaire Iron Man, aka le milliardaire Tony Stark, a les traits de Robert Downey Jr.. Une incarnation parfaite, que l'acteur américain a assurée à onze reprises entre 2008 et 2009, dans les films Iron Man, les films Avengers, et apparaissant dans plusieurs films d'autres super-héros du MCU. Si la première apparition d'Iron Man au cinéma date de 2008, l'intérêt des studios hollywoodiens pour le personnage créé par Stan Lee en 1963 remonte cependant bien avant la mise en chantier du film réalisé par Jon Favreau.

Iron Man (Robert Downey Jr.) - Iron Man ©Marvel Studios

En effet, dès le milieu des années 90, Hollywood cherche à développer un projet centré sur Tony Stark / Iron Man. Plus précisément, ce sont les studios 20th Century Fox qui s'y intéressent. Et pour l'incarner, ils ont des vues sur une superstar masculine des années 90, elle-même intéressée par endosser le rôle : Tom Cruise. Rétrospectivement, cela semble une évidence. À l'époque, Tom Cruise est un acteur consacré par ses performances dans Top Gun, Rain Man, Né un 4 juillet, Jours de Tonnerre ou encore La Firme. En 1996, son incarnation d'Ethan Hunt dans Mission: Impossible de Brian De Palma est un nouveau sommet. Et il y révèle ses multiples talents, dont celui pour le cinéma d'action.

Ravi de l'expérience et du succès du film, il souhaite donc insister dans cette veine. Il se montre alors intéressé par l'incarnation d'Iron Man, dans un film qui serait développé par la 20th Century Fox. Mais l'acteur et les studios ne vont pas se mettre d'accord...

Tom Cruise était beaucoup trop cher

Les intérêts convergent entre les studios et Tom Cruise, mais il y a un écueil. En effet, comme le révèlent Joanna Robinson, Dave Gonzales et Gavin Edwards dans leur livre "MCU: The Reign of Marvel Studios", publié à la mi-octobre 2023, c'est ainsi au niveau financier que ça coince. Rapportant des propos de Kevin Feige, à l'époque jeune producteur engagé par la 20th Century Fox pour travailler à des adaptations des Marvel Comics, ils écrivent :

Dix ans plus tôt (la sortie d'"Iron Man" en 2008, ndlr), quand la 20th Century Fox avait les droits d'Iron Man, Tom Cruise, alors âgé de 34 ans, flirtait avec l'idée de jouer Tony Stark. Cependant, d'après Kevin Feige, le cachet demandé par Tom Cruise était plus élevé que même ce qu'un studio profitable comme la Fox était prêt à risquer, pour un super-héros qui n'avait pas été "testé".

Tom Cruise ©Han Myung-Gu Getty Images

Dans les années 90 le cachet d'un acteur star d'Hollywood pouvait régulièrement se négocier entre 10 et 20 millions de dollars. Par exemple, Jim Carrey avait perçu cette somme pour Disjoncté, et Bruce Willis 14 millions de dollars pour Sixième Sens... On peut donc imaginer que les prétentions salariales de Tom Cruise pour devenir Iron Man devaient se situer dans ces eaux-là, ce à quoi la 20th Century Fox a donc répondu non.

Et pour avoir une idée de la prudence avec laquelle les studios financent une "première fois", on peut se souvenir que pour le film Iron Man de 2008, Robert Downey Jr avait été payé 500 000 dollars... Le succès de ces films et plus globalement du MCU permettra cependant de démultiplier le salaire de l'acteur les années suivantes, faisant de lui un des acteurs les mieux payés de l'histoire du cinéma.