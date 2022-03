Imposture : découvrez quel grand film a inspiré le thriller avec Laura Smet

Dans "Imposture", fiction portée par Laura Smet, on suit Alice, une jeune femme qui découvre qu'une inconnue a usurpé son identité. Pour faire éclater la vérité, l'héroïne va mettre en place un plan machiavélique. Un thriller qui s'inspire en partie d'un film très célèbre.

Imposture : Laura Smet dans un rôle poignant

Avant d'être diffusé sur Chérie 25, le téléfilm Imposture est passé une première fois à la télévision en 2017. Ce thriller met en scène Laura Smet dans le rôle principal. Avec justesse, elle incarne Alice Minville, une infirmière qui mène une vie tranquille au Canada. Mais la jeune femme va être mise à rude épreuve et va vivre un véritable cauchemar.

C'est en effet durant l'une de ses tournées dans le grand nord que la jeune femme apprend que sa mère, Suzanne, est décédée dans un accident de voiture. Quand elle apprend la nouvelle, quatre jours ont passé et le corps a été transféré en France à la demande du mari de la défunte. Mais Suzanne a perdu son époux, le père d’Alice, 22 ans plus tôt dans un incendie...

Imposture ©France Télévisions

Très perturbée par cette nouvelle, Alice se rend en France pour assister aux obsèques de sa mère et découvrir qui est cet inconnu qui se fait passer pour son père. C'est accompagnée de son petit ami qu'elle va découvrir que, non seulement son père n’est pas mort, mais qu’en plus une femme (Alexia Barlier) se fait passer pour elle auprès de lui. Qui est cette "Lili" ? Pourquoi sa mère lui a-t-elle menti ? Tout s'inverse et Alice est alors soupçonnée d’avoir usurpé l’identité de "Lili". L'étau se resserre autour d'elle et elle décide de partir seule à la recherche de son passé. Mais la reconquête de son identité va être dangereuse…

Un scénario inspiré du film Plein Soleil

Très bien ficelé, le scénario du téléfilm Imposture vient semer le doute chez les téléspectateurs : qui dit la vérité ? Lili ou Alice ? Toute cette histoire a d'abord été imaginée par Soiliho Bodin et Nicolas Clément. Les deux auteurs ont trouvé leur inspiration dans un célèbre film français. Par la suite, la scénariste Elsa Marpeau est venue retoucher cette histoire, en enrichissant la dimension féminine. Elle s'explique :

Il y avait deux auteurs qui avaient eu l'idée de ce projet et s'étaient inspirés de "Plein Soleil" pour faire un thriller d'action sur l'identité. Moi, plus que l'action, c'est ce côté "glissement" entre les deux femmes, cette folie possible entre elles que j'ai apportée. Il y a tout un moment de trouble où le personnage incarné par Laura Smet se demande si elle n'est pas folle et qui elle est...

Plein Soleil ©Paris Films Productions

C'est ainsi le film Plein Soleil de 1960 réalisé par René Clément avec Alain Delon, Marie Laforêt et Maurice Ronet qui a donné des idées aux auteurs d'Imposture. Dans le long-métrage on suit Tom Ripley qui doit convaincre Philippe, alors en vacances en Italie avec sa compagne Marge, de retourner en Californie. Tom entre dans l'intimité du couple et devient l'homme à tout faire de Philippe. Ce dernier le fait participer à toutes ses aventures et ne rate pas une occasion de l'humilier. Mais un jour, Tom profite de l'absence de Marge pour se rebeller et assassiner Philippe. Dans une fascinante fuite en avant, il prend alors l'identité de ce dernier et va duper la police...

Ce long-métrage, dont s'inspire le téléfilm Imposture, est lui-même une adaptation du roman intitulé Monsieur Ripley, écrit en 1955 par la romancière américaine Patricia Highsmith. Cette histoire complexe sur l'identité a également inspiré un autre film réalisé cette fois-ci par Anthony Minghella. Quarante ans après Plein Soleil, arrive ainsi sur les écrans français Le Talentueux Mr. Ripley, où l'on retrouve Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law et Cate Blanchett notamment.