Ce soir à la TV : noté 4,6/5, c'est un des plus beaux films d'amour, César du meilleur film étranger en 2001

Ce soir France 5 diffuse le drame romantique "In the Mood for Love", un chef-d'œuvre de Wong Kar-wai porté par les magnifiques Tony Leung Chiu-wai et Maggie Cheung.

In the Mood for Love, le chef-d'œuvre de Wong Kar-wai

S'il avait au moins marqué l'esprit de Quentin Tarantino avec Chungking Express (1994), Wong Kar-wai a obtenu une renommée mondiale quelques années plus tard avec In the Mood for Love (2000). Un drame romantique dans lequel on retrouve les thématiques du réalisateur hongkongais et qui aurait pu lui valoir une Palme d'or au Festival de Cannes 2000. Seulement, cette année-là, le jury, présidé par Luc Besson, lui avait préféré Dancer in the Dark de Lars von Trier. En guise de lot de consolation, l'acteur Tony Leung Chiu-wai était reparti avec le Prix d'interprétation masculine, avant que les César ne décernent au long-métrage le prix du Meilleur film étranger en 2001.

Une récompense méritée pour In the Mood for Love, considéré à juste titre comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. En 2016, la BBC avait demandé à 177 critiques de cinéma du monde entier de faire un classement des meilleurs films du XXIe siècle, ce qui avait permis au film de Wong Kar-wai de se positionner en deuxième position. Le long-métrage est aussi régulièrement cité dans les tops des plus grands films romantiques. Et avec une moyenne de 4,6/5 sur Allociné, basée sur 26 titres de presse, on peut dire qu'In the Mood for Love a fait l'unanimité.

Un amour impossible pour Tony Leung Chiu-wai et Maggie Cheung

Mais revenons-en à ce qui fait la grandeur de ce magnifique film d'amour, qui a pourtant connu un tournage très compliqué (long de 15 mois, avec des changements de scénario et de lieu de tournage, et un montage final d'1h38 au lieu des 2h10 imaginées initialement par Wong Kar-wai). Un film qui serait plutôt sur l'amour impossible, comme toujours chez Wong Kar-wai. C'est à Hong Kong, en 1962, que M. Chow (Tony Leung Chiu-wai) et Mme Chan (Maggie Cheung) vont se croiser dans un appartement dont un immeuble où ils louent chacun une chambre avec leurs conjoints respectifs. Des conjoints qu'on ne verra jamais, mais qui entameront une relation secrète. M. Chow et Mme Chan vont découvrir qu'ils ont tous les deux été trompés, et se rapprocher dans leur malheur...

In the Mood for Love ©Paradis Films

Les relations amoureuses ne sont jamais simples chez Wong Kar-wai. Dans son cinéma, les protagonistes se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, et ne peuvent jamais véritablement vivre leur amour tant qu'ils n'ont pas découvert qui ils sont et leur place dans le monde (le rapport au temps et l'espace est primordial chez Wong Kar-wai). Il faudra par exemple au personnage de Faye Wong dans Chungking Express un voyage en Californie avant de pouvoir revenir aux côtés du personnage joué par Tony Leung Chiu-wai.

Dans In the Mood for Love, c'est donc une énième rencontre manquée qui se profile pour ces deux êtres trahis par leurs conjoints, obligés de vivre dans le mensonge pour ne pas éveiller les soupçons des autres personnes qui vivent dans leur immeuble. C'est ainsi que Mme Chan et M. Chow, qui n'ont pourtant rien à se reprocher, se retrouveront à veiller toute une nuit dans la chambre de ce dernier, après le retour de leurs propriétaires, de crainte d'être jugés.

La beauté visuelle et sonore avec Yumeji's Theme

Si la beauté tragique et poétique d'In the Mood for Love est indéniable, la mise en scène de Wong Kar-wai atteint également un niveau d'élégance prodigieux, bien aidée par la présence de Christopher Doyle à la photographie. Le cinéaste filme avec douceur ses personnages qu'il immortalise dans des ralentis envoutants. Une forme d'érotisme se dégage même de cette œuvre, qui fait passer la sensualité par les regards et les détails - il faut voir Maggie Cheung monter et descendre des escaliers en talons. Tony Leung Chiu-wai et Maggie Cheung ont rarement été aussi beaux et élégants (les qipaos que portent Maggie Cheung sont sublimes).

Maggie Cheung - In the Mood for Love ©Paradis Films

Enfin, In the Mood for Love ne serait peut-être pas ce qu'il est sans son thème musical, aussi célèbre que le film. Pourtant, si Yumeji's Theme de Shigeru Umebayashi est généralement associé au film de Wong Kar-wai, il s'agit en réalité d'un morceau qui apparaît à l'origine dans Yumeji (1991) de Seijun Suzuki. Vous pouvez le réécouter avec la vidéo ci-dessous, un montage qui met à l'honneur le chef-d'œuvre de Wong Kar-wai :