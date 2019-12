Incontournables UGC 2020 : découvrez le programme

« Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi », conclusion de la superbe saga de Peter Jackson, est diffusé le jeudi 19 décembre sur France 3, à 21h05. Un ultime chapitre doté d’un souffle épique rare et dans lequel le réalisateur s’est investi corps et âme, en évoquant notamment l’une de ses plus grosses phobies.