Indiana Jones 5 : des photos du tournage teasent un voyage dans le temps

Désiré ou craint, « Indiana Jones 5 » verra bien le jour. Alors qu’on ne sait toujours pas dans quelle histoire Harrison Ford pourrait bien être embarqué, des photos du tournage laissent penser que le film pourrait prendre un tournant façon « Retour vers le Futur ».

Indiana Jones : de la trilogie plébiscitée… au volet de trop

Connaissez-vous le point commun entre la franchise Die Hard et celle d’Indiana Jones ? Les deux sagas ont connu l’épisode de trop, celui qui a remis tout en question. En effet, il faut se rappeler de ce qu’était Indiana Jones dans les années 80. Projet chapeauté par Steven Spielberg et George Lucas après que les deux compères ont eu une longue discussion lors de leurs vacances à Hawaï, la saga a marqué des millions de spectateurs jusqu’à aujourd’hui.

Ainsi, Les Aventuriers de l’arche perdue, premier volet de la franchise, voit le jour en 1981 et devient le plus grand succès de cette année. Par la suite, deux autres épisodes verront le jour : Indiana Jones et le Temple Maudit en 1984 et Indiana Jones et la Dernière Croisade en 1989. Les deux films font alors de la saga consacrée à l’aventurier une trilogie quasi parfaite du 7e art. Chose rare à Hollywood.

Indiana Jones et la Dernière Croisade ©LucasFilm

Ce totem d'immunité va durer 19 ans. Jusqu’à la sortie d’Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Un quatrième opus aussi attendu que détesté après sa sortie, à la manière de Star Wars, épisode 1 : La Menace Fantôme ou bien Die Hard 4 : Retour en Enfer. Ainsi, entre un Indy vieillissant, des seconds rôles insignifiants, des cascades improbables et « l’épisode du frigo », ce volet numéro 4 n’a clairement pas fait l’unanimité. Et ce, même s’il était une nouvelle fois porté par Steven Spielberg et George Lucas.

On aurait alors pu se dire que la franchise en resterait là. Sauf que 4 ans plus tard, Disney rachète LucasFilm et décide donc de mettre en chantier un cinquième opus avec un Harrison Ford quasi octogénaire. Ça promet…

Indy face à des soldats romains ?

Alors que, récemment, une série de photos du tournage montrait Harrison Ford et Mads Mikkelsen, des images supplémentaires du cinquième film sont apparus. Le Daily Mail a ainsi dévoilé des photos qui montrent l’acteur emblématique de la saga aux côtés de la comédienne Phoebe Waller-Bridge, révélée avec Fleabag. Jusqu’ici, rien de surprenant. Sauf que d’autres images montrent des figurants vêtus en tenue de soldats romains de l’Antiquité.

Quand on sait que l’intrigue de la série des Indiana Jones se situe le plus souvent dans les années 50-60, il y a de quoi se poser des questions sur la présence de ces soldats romains sur le plateau de tournage.

De là, est venue l’impensable rumeur d’un voyage temporel, d’après plusieurs internautes. Il y aurait de quoi être surpris, bien que la saga a souvent fait intervenir des éléments fantastiques dans ses intrigues. En effet, entre la magie noire dans Indiana Jones et le Temple Maudit ou bien les Aliens dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, la saga s’est souvent laissée aller à quelques fantaisies de ce genre.

La possibilité d’un voyage dans le temps pourrait toutefois être une audace supplémentaire pour la franchise. Quand on sait, en plus, qu’une autre rumeur pourrait montrer un Indy rajeuni numériquement, on se dit qu’il faudra s’attendre à tout avec ce cinquième opus.