Indiana Jones 5 : Harrison Ford confirme la date de tournage

On s’apprête à toucher au but pour « Indiana Jones 5 » ! Après plusieurs reports et un développement à rallonge, la cinquième sortie de l’aventurier ne va pas tarder à débuter son tournage, pour respecter sa nouvelle date de sortie. C’est Harrison Ford qui le dit, alors on le croit.

Vu la catastrophe qu’était Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, on préfère cette fois que Lucasfilm prenne le temps nécessaire pour nous servir un épisode 5 qui sera à la hauteur du héros. Le 4 est un naufrage assez spectaculaire qui fait tâche dans la filmographie de Steven Spielberg. Le metteur en scène de 73 ans ne lâche pas l’affaire et sera aux commandes de ce prochain épisode. Régulièrement évoqué mais rarement pour de bonnes raisons, le projet stagne. Le scénario enchaîne les réécritures et c’est pour cette raison que le film ne s’est pas encore fait. Spielberg ne s’en plaindra pas car, lui, continue de bosser. Il s’attelle en ce moment à essayer de finir West Side Story pour la sortie fixée au 16 décembre 2020.

Apparue à la dernière cérémonie des BAFTA, Kathleen Kennedy, la président de Lucasfilm, a confirmé que cet Indiana Jones 5 sera une suite, et non un reboot ou un remake. Précision qui n’avait pas vraiment lieu d’être puisqu’on savait déjà qu’Harrison Ford allait reprendre son fouet et son chapeau. Il restait quand même à savoir quand ça allait être le cas ! Après plusieurs reports, une nouvelle date a été désignée : 7 juillet 2021. On veut bien croire qu’elle sera tenue cette fois mais tant que le tournage ne débute pas, notre espoir est assez réduit.

Harrison Ford affirme qu’il va tourner bientôt

On fait bien de le dire, parce qu’Harrison Ford vient de donner des nouvelles d’Indiana Jones 5 et il confirme lors d’une interview pour CBS Sunday Morning que les prises de vue ne vont pas tarder à débuter. Quand on lui demande ce que ça implique de retrouver le personnage après tout ce temps, voilà ce qu’il répond :

Essayer de ne pas paraître idiot en courant partout avec un pantalon serré et des bottes hautes [est le but] ! Je vous donnerai bientôt une réponse plus claire, parce que je commence le tournage d’Indiana Jones dans environ deux mois.

Des rapports sur le film annonçaient qu’un tournage avant cet été paraissait possible. C’est effectivement ce qu’il va se passer. Steven Spielberg en aura sûrement terminé (ou presque) avec la post-production de West Side Story, il pourra avoir l’esprit libéré pour s’occuper de cette suite à propos de laquelle on ne sait rien.