Indiana Jones 5 : Harrison Ford de retour dans le costume original sur une première photo

Bloqué dans un développement à rallonge pendant des années, "Indiana Jones 5" passe un cap important dans sa production avec le lancement du tournage. Des premières images montrent Harrison Ford dans le costume et annoncent un flashback avec des nazis.

Indiana Jones 5 : le tournage a débuté

On ne compte plus depuis combien d'années un Indiana Jones 5 est dans les tuyaux. Au sortir de l'exécrable quatrième opus, en 2008, pas grand monde n'était chaud côté public pour suivre une nouvelle fois le célèbre aventurier. Au bout d'un long processus, un probable dernier film est enfin lancé pour de bon. Si Steven Spielberg a longtemps été annoncé à la barre, il s'est finalement retiré, ne pouvant caser ce gros projet dans son emploi du temps.

Heureusement pour nous, c'est James Mangold qui a hérité du bébé. Un très solide metteur en scène, responsable ces dernières années de Le Mans 66 et Logan. Le scénario sera passé entre plusieurs mains et une version finale a enfin été délivrée. Malgré ses 78 ans, Harrison Ford renfilera encore une fois le costume, entouré par Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen. Le scénario reste complètement secret mais la mise en branle de la production nous apporte un petit lots d'informations, ainsi que des premières images !

Harrison Ford est de retour dans le costume original !

Sur l'un des clichés, on peut voir Harrison Ford dans le mythique costume, avec le chapeau sur la tête, aux côtés de la productrice Kathleen Kennedy. On doit avouer que ça nous fait quelque chose de revoir l'acteur dans cet accoutrement, tant le personnage est important dans l'histoire du cinéma et la pop culture. La pression est grande, car c'est a priori la dernière fois qu'il a l'occasion de porter ce rôle.

Un flashback avec des nazis teasé ?

D'autres images du tournage dans le North Yorkshire Moors (pour l'anecdote, une scène de train de Mission : Impossible 7 a aussi été filmée ici dernièrement) teasent un flashback avec un Indy plus jeune. Le DailyMail nous permet de découvrir les coulisses d'une scène tournée de nuit dans laquelle il est question d'un train portant le symbole nazi. Tout porte à croire qu'un passage du film se déroulera dans le passé, durant la Seconde Guerre mondiale.

Tournage Indiana Jones 5 ©Terry Blackburn

L'autre élément qui interpelle est la présence d'un cascadeur à moto portant un masque d'Indy jeune. De ce que l'on comprend, le film va employer le rajeunissement numérique pour ce passage.

Tournage Indiana Jones 5 ©Terry Blackburn

Une technique déjà employée à de nombreuses reprises, comme par exemple avec The Irishman ou pour le retour de Luke dans The Mandalorian. La production a décidé de ne pas dénicher un autre acteur pour incarner la version jeune d'Indy et veut se rapprocher au plus près du physique d'Harrison Ford. On se souvient que River Phoenix avait été engagé pour jouer le héros durant sa jeunesse dans l'introduction Indiana Jones et la Dernière Croisade. Il était d'ailleurs déjà question de nazis dans ce troisième épisode. La présence confirmée de ces méchants dans le scénario peut nous indiquer que le personnage va lutter contre des nazis toujours vivants. Rappelons-nous que l'histoire va normalement se situer dans les années 60, comme cela a déjà été teasé par James Mangold.

Les prises de vues seront sans doute suivies durant les prochaines semaines et d'autres images pourraient apparaître sur le net. On se réjouit de voir que le film parvient enfin à se faire et on attend avec impatience sa sortie prévue le 27 juillet 2022 sur les écrans français.