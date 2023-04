Indiana Jones 5 : Harrison Ford n'arrive pas à prendre sa retraite dans le dernier trailer

Harrison Ford incarne le célèbre archéologue une dernière fois dans "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée". Un héros pressé de prendre sa retraite mais contraint de repartir à l'aventure, comme le révèle la nouvelle bande-annonce.

Indiana Jones 5 : la dernière aventure

Avant de laisser définitivement son fouet, son chapeau et sa veste en cuir sur son porte-manteau, Harrison Ford incarne une dernière fois l'archéologue légendaire dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Un cinquième volet pour lequel James Mangold (Logan, Le Mans 66) succède à Steven Spielberg à la réalisation.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Si cet opus navigue entre le passé et le présent, permettant à Harrison Ford d'expérimenter le rajeunissement numérique, il devrait principalement se dérouler en 1969, pendant la conquête spatiale. Au cours de cette ultime aventure, Indiana Jones se retrouve face à un vieil ennemi, le nazi Jürgen Voller, interprété par Mads Mikkelsen. Il fait par ailleurs équipe avec sa filleule Helena, incarnée par Phoebe Waller-Bridge.

Trop vieux pour ce genre de conneries ?

Antonio Banderas, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Toby Jones et Thomas Kretschmann complètent la distribution du blockbuster, qui s'offre une nouvelle bande-annonce. Des images sur lesquelles le héros semble pressé de prendre sa retraite mais s'en voit empêché par sa filleule.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Sur l'incontournable titre Sympathy for the Devil des Rolling Stones, Indy n'a donc d'autre choix que de se réveiller pour éviter les balles et se tirer vivant de ses courses-poursuites. En plus d'en dévoiler un peu plus sur les liens entre l'archéologue et Helena, ce trailer révèle également le personnage joué par Antonio Banderas, qui semble être l'un de ses alliés.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée est à découvrir au cinéma dès le 28 juin 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.