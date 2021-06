Indiana Jones 5 : Harrison Ford s'est blessé sur le tournage

Être acteur, c'est parfois prendre des risques et s'exposer à des blessures. Harrison Ford peut en témoigner puisqu'à presque 80 ans, il vient de se blesser durant le tournage de "Indiana Jones 5". Le film va-t-il subir du retard ?

Indiana Jones 5 : la dernière pour le célèbre aventurier

13 ans après un compliqué Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, un cinquième épisode est enfin en train de se faire. Le projet a été en gestation pendant longtemps, bloqué dans un développement à rallonge qui n'inspirait pas confiance. Il faut dire qu'après le précédent ratage, mieux vaut ne pas se manquer pour ce qui devrait être la toute dernière sortie du personnage incarné par Harrison Ford. Car, oui, à 78 ans, l'acteur ne peut continuer éternellement d'endosser ce costume qui demande des ressources physiques.

Pour la première fois, ce n'est pas devant la caméra de Steven Spielberg qu'on le retrouvera, ce dernier ayant laissé la place à James Mangold. Le scénario de ce chapitre final n'a pas encore été révélé mais des photos du tournage ont montré qu'il sera question de ces satanés nazis. L'intrigue se déroulera à priori dans les années 60 et présentera des nouveaux personnages. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Toby Jones partageront l'affiche avec Harrison Ford. La sortie en France est prévue pour le 27 juillet 2022.

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal ©Paramount Pictures

Harrison Ford s'est blessé pendant le tournage

La production a débuté ces dernières semaines et vient de connaître un petit accroc. Deadline nous apprend que la star du film s'est blessée à l'épaule lors d'une répétition d'une scène de combat. Le média américain affirme que les prises de vue vont tout de même continuer. Aucune précision n'est donnée sur la gravité de la blessure mais, quoi qu'il en soit, l'équipe devra s'organiser pour tourner le plus possible en attendant qu'Harrison Ford soit d'attaque. On aura compris que les producteurs veulent tout faire pour éviter de prendre du retard.

À presque 80 ans, une blessure n'est pas surprenante. L'interprète s'était d'ailleurs déjà amoché lors de la production de Star Wars - Le Réveil de la Force. Au fond, il doit se dire qu'il est vraiment temps de laisser derrière lui toutes ces bêtises qui ne sont plus de son âge. En espérant que ses efforts valent le coup et que l'on assiste à un dernier tour de piste à la hauteur du mythe.