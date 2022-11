Indiana Jones 5 : le méchant du film se dévoile

Alors qu’"Indiana Jones 5" sortira dans moins d’un an, les informations sur ce nouveau film étaient jusqu’à présents rares. Mais Empire vient de dévoiler des détails de son intrigue, ainsi qu’une photo de son principal méchant.

Harrison Ford de nouveau face aux nazis dans Indiana Jones 5 !

Cela fait maintenant quatorze ans que le quatrième volet de la saga sur le célèbre aventurier, Indiana Jones et Le Royaume du crâne de cristal, est sorti au cinéma. Mais les fans du plus célèbre archéologue du monde pourront bientôt le retrouver. Car il sera de retour en 2023. On savait déjà depuis un moment qu’Harrison Ford interprèterait de nouveau le célèbre personnage. Et alors que l’on ne connaissait jusqu’à présent rien de l’intrigue du film, Empire vient d’en dévoiler les premiers détails.

D’après le magazine britannique, le héros va de nouveau se retrouver face aux nazis dans Indiana Jones 5. Il les affrontera au cours de l’année 1969. Le film se déroulera donc bien après la Seconde Guerre mondiale. Mais le contexte de cette époque était la course spatiale entre les États-Unis et la Russie. Or, comme le rapporte l’un des scénaristes du film, Jez Butterworth, d’anciens nazis étaient impliqués dans le développement du programme spatial américain.

Mads Mikkelsen se dévoile dans la peau du méchant

En plus de donner les premiers détails de l’intrigue d’Indiana Jones 5, Empire a aussi sorti plusieurs images officielles du long-métrage de James Mangold. Plus d’un an après la fuite de photos de Mads Mikkelsen sur le tournage, on découvre notamment l’acteur danois dans la peau de son personnage, le grand méchant de l’histoire. Nommé Voller, il est inspiré de Wernher von Braun, l’un des ingénieurs majeurs du programme spatial américain qui avait œuvré avant cela pour l’Allemagne nazie.

Empire a également interrogé Harrison Ford sur sa cinquième aventure dans la peau du héros créé par George Lucas. Et l’acteur a promis que ce cinquième film était « rempli d’aventure, de rires et de vraies émotions ». Il a aussi assuré qu’il était heureux du résultat final. Quoi qu’il en soit, il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir se faire sa propre opinion sur le long-métrage. Indiana Jones 5 sortira le 28 juin 2023 dans les salles françaises.