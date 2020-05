Indiana Jones 5 : le producteur Frank Marshall donne des infos sur le scénario

Dans une interview pour Collider, Frank Marshall a confirmé que James Mangold, pressenti pour prendre la suite de Steven Spielberg après le départ de celui-ci du fauteuil de réalisateur, mettra bien Indiana Jones 5 en boîte. Le producteur s’est exprimé sur le choix du premier réalisateur à succéder à Spielberg depuis le premier Indiana Jones, sorti en 1981. Interrogé sur la raison pour laquelle Mangold était le candidat idéal au siège de metteur en scène, il a expliqué :

Frank Marshall a aussi tenu à rassurer les fans inquiets du départ de Spielberg, en précisant que, comme attendu, le légendaire cinéaste serait quand même impliqué sur le film en tant que producteur.

Marshall a aussi été interrogé sur l’avancement du scénario, et a donné une réponse claire à la question : « L’écriture vient de commencer ». La nouvelle peut paraître surprenante, étant donné qu’Indiana Jones 5 avait été officiellement confirmé en 2016. En février dernier, Harrison Ford lui-même, qui reviendra dans le costume de l'archéologue aventurier, avait également assuré que le début du tournage était prévu pour le mois d’avril.

Quoi qu’il en soit, l’écriture du scénario n’en est donc qu’à ses débuts. Il est donc possible qu’un précédent scénario ait été écrit mais qu’il n’ait pas plu au studio. James Mangold pourrait aussi avoir décidé de donner une direction nouvelle à l’histoire. On ne sait pas encore à quel point le réalisateur sera impliqué dans l’écriture de l’histoire du nouveau film.

Enfin, Frank Marshall a aussi donné des informations sur le statut de la production d’Indiana Jones 5. Sans rentrer trop dans les détails, il a fait comprendre qu’il faudrait patienter avant de pouvoir commencer le tournage :

La chose la plus importante est évidemment la sécurité de tout le monde – le casting, l’équipe de tournage, et tous les autres. Évidemment, tout est ralenti, donc on essaie de s’adapter. On ne verra par exemple pas de scène avec de grosses foules pendant un moment. On n’a pas de date précise en ligne de mire, puisque la situation évolue vite.