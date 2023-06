Indiana Jones 5 : le réalisateur répond aux critiques

Lors de sa présentation au 76e Festival de Cannes, "Indiana Jones et le Cadran de la destinée" a reçu un accueil mitigé. Interrogé par "Variety", James Mangold a réagi aux mauvaises critiques des toutes premières projections du blockbuster.

James Mangold succède à Steven Spielberg sur Indiana Jones 5

Après avoir signé quatre volets de la franchise culte, Steven Spielberg a cédé sa chaise de réalisateur pour Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Pour orchestrer les adieux du célèbre archéologue incarné par Harrison Ford, les producteurs ont fait appel à James Mangold, cinéaste éclectique auquel on doit le western urbain Copland, le biopic Walk the Line, l'impressionnant Le Mans 66 ou encore le film de super-héros Logan.

Avec le blockbuster porté par Hugh Jackman, James Mangold a prouvé qu'il est capable de mettre en scène un chant du cygne poignant et mélancolique. Il paraissait donc être le successeur idéal de Steven Spielberg pour réaliser l'ultime aventure d'Harrison Ford dans la peau de l'un de ses personnages les plus iconiques. Lors de la présentation hors compétition d'Indiana Jones et le Cadran de la destinée au 76e Festival de Cannes en mai 2023, certains journalistes assurent d'ailleurs que l'émotion est au rendez-vous dans ce cinquième opus.

D'autres, comme le quotidien britannique The Times, affirment qu'"Indy méritait mieux". IndieWire parle même d'une "perte complète de temps", là où Variety et le Hollywood Reporter évoquent un spectacle particulièrement morne. The Daily Beast déclare enfin que le long-métrage préfère regarder en arrière plutôt que de proposer quelque chose de nouveau.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Le réalisateur répond aux mauvaises critiques

Au cours d'un entretien accordé à Variety, James Mangold a réagi à l'accueil mitigé d'Indiana Jones et le Cadran de la destinée à la suite des toutes premières projections. Le réalisateur est convaincu que le regard de la presse est en partie biaisé lors de la découverte d'un nouvel opus d'une saga aussi appréciée du public :

Quand on est dans le monde des franchises, c'est très compliqué pour les esprits critiques (les journalistes) de passer outre la comparaison avec les autres films de la saga, un prisme commercial voulu par leurs rédacteurs en chef, j'en suis convaincu. Je me suis toujours dit que si je faisais la deuxième ou la troisième meilleure suite de l'un des plus grands films de tous les temps, ce serait réussi. Tout ça finira par s'évaporer. Soit le film restera, soit il ne restera pas.

Depuis le Festival de Cannes, les critiques vis-à-vis du blockbuster se sont d'ailleurs adoucies. Reste désormais à savoir si le public sera au rendez-vous. Indiana Jones et le Cadran de la destinée est à découvrir au cinéma le 28 juin 2023.