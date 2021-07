Indiana Jones 5 : le tournage retardé suite à la blessure d'Harrison Ford ?

Le tournage de "Indiana Jones 5" a à peine eu le temps de démarrer qu'un premier gros accroc vient enrayer la machine. Harrison Ford s'est blessé à l'épaule et pourrait être indisponible pendant plusieurs semaines, entraînant par extension du retard dans les prises de vue.

Indiana Jones 5 : préparez-vous à faire vos adieux à l'aventurier

Une dernière aventure pour la route. Harrison Ford nous doit bien ça après le raté Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Il fallait impérativement un cinquième film de meilleur qualité pour dire adieu au personnage. On ne sait pas si ça sera le cas, mais on a décidé de faire confiance au fiable James Mangold, enrôlé pour remplacer Steven Spielberg. Ce dernier a longtemps été attaché au projet pour, au bout du compte, juger qu'il était préférable de laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Pas grand chose d'officiel n'a filtré sur le scénario. Tout juste savons-nous, grâce à des photos volées sur le tournage, que ces coriaces nazis seront encore de la partie. Du côté du casting, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Toby Jones ont notamment été engagés pour accompagner la star principale.

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal ©Paramount Pictures

Une blessure grave pour Harrison Ford ?

Longtemps bloqué dans un développement sans fin, Indiana Jones 5 doit sortir dans les salles françaises le 27 juillet 2022. À moins qu'un imprévu ne vienne engendrer du retard ? Il y a quelques jours, nous apprenions qu'Harrison Ford s'était blessé à l'épaule durant une cascade. À 78 ans, l'acteur n'est plus tout jeune et ne dispose plus de sa condition physique d'antan. Quand l'accident a été rapporté par la presse, la gravité de la blessure n'était pas encore déterminée. Par conséquent, la production était vraisemblablement en mesure de continuer pour tourner des plans sans la tête d'affiche.

Malheureusement, à croire The Sun, Harrison Ford se serait salement amoché et pourrait être dans l'incapacité de reprendre son rôle pendant plusieurs semaines. Restons prudents avec les informations du tabloïd britannique, qui n'est pas toujours fiable. Si cette indisponibilité est confirmée, le tournage serait alors arrêté et il ne reprendrait pas avant septembre prochain, au plus tôt. D'après un insider, les producteurs seraient dans la panade pour établir un plan de travail de secours et il en ressort que l'arrêt provisoire des opérations est inévitable. Aucun communiqué officiel n'a été délivré pour éclaircir la situation mais ce retard de plusieurs semaines pourrait provoquer un report de la date de sortie.