Indiana Jones 5 : pourquoi Shia LaBeouf n'est pas dans le film ?

Dans "Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal", l'archéologue et aventurier fait équipe avec Mutt. Celui-ci, interprété par Shia LaBeouf, se révèle dans l'histoire être le fils d'Indiana Jones. Mais dans "Indiana Jones et le Cadran de la destinée", si le personnage est évoqué, il est bel et bien absent. James Mangold a expliqué la raison. (SPOILERS)

Indiana Jones, une histoire de duos

Dans toutes ces aventures, Indiana Jones a ses alliés et constitue souvent un duo au moment de passer à l'action. Dans Les Aventuriers de l'arche perdue, c'est avec Marion (Karen Allen) qu'il cherche fameuse la relique. Pour Indiana Jones et le Temple maudit, c'est aux côtés de Willie (Kate Capshaw) qu'il s'introduit dans la secte des Thugs. Son duo le plus célébré est sans doute celui qu'il forme avec Sean Connery, qui incarne son père, dans le troisième opus. Dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, c'est avec le jeune Mutt (Shia LaBeouf), qu'il découvre être son fils, qu'il résiste à la terrible Irina Spalko (Cate Blanchett). Enfin, dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée, c'est avec sa filleule Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) qu'il mène l'aventure.

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal ©Paramount Pictures

La relation père-fils d'Indiana Jones et la Dernière Croisade est une grande réussite de la saga, et il n'est pas étonnant que cette relation ait été explorée à nouveau dans le quatrième film, 19 ans plus tard. On aurait pu ainsi penser que, logiquement, le cinquième film ramènerait le personnage de Mutt... Mais s'il n'apparaît pas à l'écran, il est pourtant un élément important de l'histoire, et son absence est expliquée dans le film. (ATTENTION SPOILERS)

James Mangold justifie l'absence de Shia LaBeouf

Interrogé sur ce point par Variety, le réalisateur James Mangold a expliqué pourquoi Mutt n'est pas de la partie, et pourquoi c'est très bien ainsi.

Soit on faisait un film autour des deux personnages (Indy et Mutt), soit il fallait trouver une raison pour son absence, parce qu'il est un personnage trop important pour qu'on fasse juste comme s'il n'existait pas. (...) Je ne pense pas, par ailleurs, que ça ait si bien fonctionné que ça dans le précédent film. J'ai alors décidé d'aller vers autre chose, quelque chose qui m'intéressait plus.

C'est ainsi que, pour ne pas faire apparaître le personnage tout en faisant honneur à son importance, on apprend que Mutt est parti faire la guerre du Vietnam et qu'il y est décédé. Ce pourquoi aussi, en grande partie, Indiana Jones est déprimé, séparé de Marion, qu'il nourrit une grande tristesse et des regrets. C'est pourquoi, aussi, lors de la séquence finale qui se passe durant l'Antiquité, Indy hésite à revenir en 1969, parce qu'il sait qu'il y retournera à ses regrets. James Mangold détaille son idée :

Je voulais qu'il rentre à la maison. Il devait mettre les choses en ordre. Il devait assumer ce qui était arrivé à lui et Marion, faire face à la solitude et les déceptions qu'il porte en lui, à cause justement de son incapacité à gérer ce qui est arrivé.

Shia LaBeouf en froid avec la production ?

À côté des décisions de l'histoire d'Indiana Jones et le Cadran de la destinée, on ne peut pas ignorer que Shia LaBeouf n'avait pas été tendre avec le quatrième film. Ni avec Steven Spielberg. L'acteur avait en effet déclaré dans les colonnes du Los Angeles Times que le film "s'était planté", et qu'il y avait "une raison pour laquelle le film n'avait pas été globalement bien reçu". Une charge qu'il avait accompagnée d'une autre, dans les pages de Variety, expliquant :

Je n'aime pas les films que j'ai faits avec Steven Spielberg. (...) Il est moins un réalisateur qu'une pu**** d'entreprise.

Tout talentueux qu'il peut être, l'enfant terrible d'Hollywood ne s'est pas fait que des amis en s'exprimant ainsi. La saga Indiana Jones est un monument auquel sied mal une critique nonchalante, et Steven Spielberg est un réalisateur et producteur bien trop accompli et influent pour qu'on lui manque ainsi publiquement de respect. Les sorties de Shia LaBeouf, qui n'en a pas encore fini avec ses frasques, ont-elles pesé dans la balance au moment du casting ? James Mangold réfute en tout cas l'avoir pris en compte.