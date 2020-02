Indiana Jones 5 : Steven Spielberg ne réalisera pas le film

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Sur le point de se faire dans les prochains mois, « Indiana Jones 5 » doit encaisser la perte de Steven Spielberg ! Oui, le metteur en scène de tous les autres opus ne sera finalement pas aux commandes du prochain. Un remplaçant serait déjà sur les rangs et le choix nous plaît !

Longtemps embourbé dans un développement sans fin, Indiana Jones 5 semble sortir de cette spirale négative pour enfin se diriger vers une production. Harrison Ford a nettoyé son costume et son chapeau afin de repartir à l’aventure, mais personne ne sait encore ce que ça pourra donner. Après le décevant (le mot est faible) Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, on prie pour que ce cinquième opus relève le niveau. Malgré le fait que Ford nous vende du rêve avec des déclarations récentes, une appréhension prédomine. La longue phase d’écriture ne rassure pas et il règne une drôle d’impression forçant à se demander à quoi bon continuer avec le personnage alors que son interprète approche des 80 ans. Ceci dit, dans une industrie qui mise sur ses licences, cet Indiana Jones 5 a du sens.

Indiana Jones 5 se fera sans Steven Spielberg

Variety vient de lâcher une énorme bombe : Steven Spielberg ne sera pas à la mise en scène. Lui qui avait dirigé tous les précédents. C’est un chamboulement qu’on n’avait pas vu venir du tout mais qui n’est pas incompréhensible car Spielberg sort du tournage de West Side Story et doit actuellement être en phase de post-production. Se lancer immédiatement dans une aussi grosse entreprise qu’Indiana Jones 5 demande un investissement majeur et il est acceptable qu’il ne se sente pas en capacité de gérer les deux films dans un même temps. Le média américain précise néanmoins que ce n’est pas cette excuse qui est à prendre en compte. Spielberg aurait décidé de laisser quelqu’un de plus jeune prendre la relève afin d’injecter du sang neuf dans l’univers d’Indy. Il reste cependant dans les parages en gardant son statut de producteur.

La bonne nouvelle – si on peut le dire ainsi – est que James Mangold serait en négociation pour prendre le poste. Faiseur de très bonne qualité et acclamé pour son fabuleux Logan, il a délivré l’année dernière un classieux Le Mans 66. Il sait faire du cinéma, à l’américaine, sans se moquer de son audience. Le mariage avec Indiana Jones est, dans l’idée, assez prometteur s’il continue d’être généreux, humble et assuré de ses capacités. Le deal n’est pas encore signé mais, pour que le tournage attendu prochainement ait lieu, quelqu’un devra monter à bord incessamment sous peu !

La sortie d’Indiana Jones 5 reste fixée au 9 juillet 2021.