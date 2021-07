Indiana Jones 5 : un acteur emblématique rejoint le casting

Outre le retour très attendu d’Harrison Ford dans la peau d’Indiana Jones, un autre acteur très célèbre rejoint l’aventure « Indiana Jones 5 ». En effet, Antonio Banderas vient d’être confirmé au casting.

Indiana Jones 5 : le film de trop ?

Après une trilogie culte et un quatrième film peu apprécié des fans, la saga Indiana Jones va revenir sur grand écran pour une cinquième aventure. Produit par Steven Spielberg, Indiana Jones 5 sera le premier film de la licence qui ne sera pas mis en scène par ses soins. En effet, c’est James Mangold, le réalisateur de Logan, qui va s’occuper de diriger ce cinquième opus. Pour le moment, on ne sait encore rien de l’intrigue du film, mais on connaît déjà une partie de la distribution. En plus du retour d’Harrison Ford, le casting se compose notamment de Mads Mikkelsen, Toby Jones et Phoebe Waller-Bridge. De plus, un autre acteur emblématique vient de rejoindre cette belle équipe.

Antonio Banderas rejoint le casting

C'est officiel, Antonio Banderas sera dans Indiana Jones 5. Cet acteur iconique est célèbre pour un nombre impressionnant de rôles différents. Ses fans se souviennent par exemple de lui dans Desperado, Le Masque de Zorro, Spy Kid ou encore dans les films de Pedro Almodovar. C’est d’ailleurs pour Douleur et Gloire, le dernier film en date du cinéaste espagnol, qu’Antonio Bandera a eu sa première nomination aux Oscars. Dernièrement, le comédien est à l’affiche de Hitman & Bodyguard 2 et sera dans l’adaptation cinématographique de Uncharted.

Antonio Banderas ©Le Dauphiné Libéré

Antonio Banderas rejoint le casting d’Indiana Jones 5 dans un rôle encore tenu secret. Le long-métrage est actuellement en tournage depuis l’été dernier, et rencontre quelques problèmes. Harrison Ford s’est récemment blessé à l’épaule lors du tournage, ce qui a retardé la production du film. Pour autant, la production se poursuit. Des nouvelles photographies viennent de fuiter sur la toile, dévoilant la comédienne Phoebe Waller-Bridge sur le plateau. D’après son style vestimentaire, et vu l’âge d’Harrison Ford, le film devrait vraisemblablement se dérouler dans les années 1960. Logiquement, vu le traitement de Logan, James Mangold sait comment écrire et diriger des personnages vieillissants, qui sont sur le retour. Indiana Jones 5 est en tout cas attendu au tournant, et sortira le 27 juillet prochain dans les salles obscures.