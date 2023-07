Indiana Jones 5 : une star de la saga aurait aimé avoir un rôle plus conséquent

[ATTENTION, cet article contient des spoilers !] Karen Allen reprend le rôle culte de Marion Ravenwood dans la scène finale d'"Indiana Jones et le Cadran de la destinée". Au départ, l'actrice pensait avoir un temps de présence plus important dans l'ultime aventure de l'archéologue.

Indiana Jones 5 : l'archéologue tire sa révérence

À 80 ans, Harrison Ford est de retour dans l'un des rôles les plus emblématiques de sa carrière. Le comédien reprend le chapeau et le fouet du célèbre archéologue apparu pour la première fois en 1981 dans Les Aventuriers de l'arche perdue avec Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Dans ce cinquième opus situé en 1969, pour lequel James Mangold (Logan, Le Mans 66) succède à Steven Spielberg à la réalisation, Indy est divorcé et vit dans un petit appartement new-yorkais. Il s'apprête à prendre sa retraite lorsque sa filleule Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) vient lui demander de l'aide.

Cette dernière est à la recherche du Cadran d'Archimède, un artefact aux pouvoirs insoupçonnés également convoité par le nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Un brin dépassé, Indiana Jones se retrouve embarqué malgré lui dans une ultime aventure aux quatre coins du monde et du temps.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée ©Walt Disney Studios Motion Pictures

S'il introduit de nouveaux personnages, dont ceux joués par Antonio Banderas et Ethann Isidore, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée permet aussi aux spectateurs de revoir certains visages emblématiques de la saga, dont celui de Sallah, incarné par John Rhys-Davies. À la fin du film, Marion Ravenwood, le grand amour d'Indy joué par Karen Allen, fait elle aussi son apparition. Selon son interprète, l'héroïne déjà présente dans Les Aventuriers de l'arche perdue et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal aurait eu un rôle plus conséquent dans les premières versions du projet.

Une présence réduite pour Marion Ravenwood ?

Interrogée par Variety, Karen Allen pensait que l'intrigue de ce cinquième volet serait "une histoire où Indy et Marion auraient avancé ensemble". Elle ajoute :

Quand Steven (Spielberg) devait réaliser le film, je pense que les scénarios étaient davantage centrés sur une histoire Indy/Marion. Mais quand Steven s'est retiré et que James (Mangold) est arrivé, il a tout repris à zéro avec de nouveaux scénaristes, et ils ont pris une autre direction.

Les Aventuriers de l'arche perdue ©Paramount Pictures

Malgré une présence considérablement réduite, l'actrice reste "profondément heureuse" d'avoir pu participer à ces adieux :

S'il s'agit véritablement du dernier film de cette saga - si c'est la dernière histoire avec Harrison en Indy et moi en Marion - j'étais profondément heureuse qu'ils se remettent ensemble à la fin. Ça comptait beaucoup pour moi, d'avoir le sentiment qu'ils chevauchent ensemble vers le soleil couchant.

Si Karen Allen n'apparaît que dans la scène finale, ses retrouvailles avec Harrison Ford sont particulièrement touchantes, surtout au vu de tout ce que leurs personnages ont traversé entre le quatrième et le cinquième opus.