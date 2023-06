Indiana Jones vs. Han Solo : quel est le plus grand rôle d'Harrison Ford ?

C'est le débat parfait pour animer les soirées, et se remémorer les glorieux faits d'armes de ces deux immenses personnages incarnés par Harrison Ford. Mais s'il faut en venir à une conclusion, et alors que l'acteur en a maintenant fini avec ces deux héros de cinéma, il y en a bien un qui prend le dessus...

Une vie de cinéma

Harrison Ford a débuté sa carrière d'acteur à partir de 1966 avec des petits seconds rôles au cinéma et à la télévision. Il lui faut attendre 1973 et la confiance de George Lucas qui lui permet de se faire remarquer dans American Graffiti. Au casting de Conversation secrète de Francis Ford Coppola l'année suivante, c'est enfin en 1977 qu'il accède à une très large popularité avec son interprétation du contrebandier sarcastique Han Solo dans Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. La performance est remarquable : dans cet univers où s'agitent toutes sortes de créatures et humains sensibles à la Force, lui est un "simple" humain, plus adepte du pistolet laser et de l'humour que du sabre et du sérieux. Il a 35 ans, et ce rôle lui apporte la consécration.

Han Solo (Harrison Ford) - Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir ©20th Century Fox

Ce rôle d'Han Solo, Harrison Ford le reprend pour les deux suites de la première trilogie, et une dernière fois dans Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker en 2019. Beaucoup d'acteurs auraient tout donné pour n'être "que" l'interprète d'un tel personnage mais, à la manière de Tom Cruise avec "Maverick" et Ethan Hunt et Sylvester Stallone avec Rocky et Rambo, Harrison Ford va aussi obtenir un autre très grand rôle, personnage iconique de la pop culture mondiale : Indiana Jones.

Comme en 1977, George Lucas est à l'origine du projet, mais cette-fois ci il ne veut pas donner le rôle à Harrison Ford, craignant qu'après Star Wars ils ne deviennent trop associés aux yeux du public. Co-créateur de la saga d'aventure et du personnage, Steven Spielberg milite lui pour Harrison Ford, qui obtient donc le rôle après le renoncement de Tom Selleck, alors contractuellement lié à la série Magnum.

Du pistolet laser au fouet

Indiana Jones, c'est cinq films, avec un premier sorti en 1981. Les Aventuriers de l'arche perdue, réalisé par Steven Spielberg, met au monde un univers et un personnage formidables. Sommet à l'époque du film d'action, Les Aventuriers de l'arche perdue emmène l'archéologue Henry Walton Jones Jr. aux quatre coins du monde à la recherche de reliques sacrées, dans une course contre-la-montre contre les nazis. Avec son fouet et son chapeau, son humour - encore - sarcastique, son charme dont il n'a pas toujours conscience, et sa détestation des nazis, Indiana Jones s'impose immédiatement comme un personnage adoré par un public composé de toutes les générations.

Les Aventuriers de l'arche perdue est un carton, encaissant au box-office mondial 390 millions de dollars sur un budget d'environ 20 millions de dollars. Déjà star du cinéma, Harrison Ford devient une superstar.

Indiana Jones (Harrison Ford) - Les Aventuriers de l'arche perdue ©Paramount Pictures

Deux suites interviennent dans les années 80, Indiana Jones et le Temple maudit en 1984 et Indiana Jones et la Dernière Croisade en 1989. Pour celui-ci, il fait équipe avec son père dans la quête du Graal, lui-même archéologue médiéviste et incarné par Sean Connery. Il faut attendre 19 ans et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal pour qu'une suite arrive, avec toujours Steven Spielberg aux commandes. Le cinquième et ultime épisode, Indiana Jones et le Cadran de la destinée, arrive lui dans les salles le 28 juin 2023, soit 42 ans après la première aventure d'Indiana Jones.

Un univers de personnages et un personnage-univers

Difficile, étant donné la subjectivité propre à chacun des millions de spectateurs qui ont vu les sagas Star Wars et Indiana Jones, de déterminer précisément qui serait le préféré du public. Avec chacun leurs qualités, leurs histoires, leurs faits d'armes, Han Solo comme Indiana Jones ont leur prétention légitime à s'installer au panthéon des très grands héros de cinéma. Mais à se pencher un peu plus sur le sujet, un des deux prend le pas sur l'autre...

Indiana Jones (Harrison Ford) - Indiana Jones et la Dernière Croisade ©Paramount Pictures

Tout d'abord, il y a une évidence dans le développement des univers et des deux personnages : Indiana Jones est un personnage-univers, ce que n'est pas Han Solo. Bien sûr, le partenaire de Chewbacca et amant de Leia Organa a son propre monde, si bien qu'un spin-off lui a été consacré, Solo : A Star Wars Story. Mais dans la saga Star Wars, il est un personnage parmi d'autres, qui sont tout autant voire plus célébrés que lui. Il y a Luke Skywalker évidemment, mais aussi la princesse Leia et évidemment le terrible Dark Vador, pour ne citer qu'eux. Avec 12 films Star Wars produits à ce jour, Han Solo n'en fait partie que de 4, et n'est un personnage principal que dans 3 de ceux-là.

Ajoutons enfin que Han Solo ne serait pas sans doute pas si célèbre sans la présence à ses côtés de Chewbacca, avec lequel il forme une paire de héros indissociables. Indiana Jones, lui, est un rôle-titre pour Harrison Ford, et toute la saga repose sur ce seul personnage. Il a lui aussi ses alliés, ses amours, ses ennemis, mais les films Indiana Jones ne sont "que" l'histoire d'Indiana Jones.

Avantage Indiana Jones

Même si la saga Star Wars dépasse par son ampleur, son succès et sa longévité la saga Indiana Jones, sa qualité de cinéma de science-fiction peut tenir à l'écart un public plus friand de réalisme, peu versé dans les intrigues intergalactiques et fantastiques. À l'inverse, Indiana Jones s'adresse donc à un public de cinéma de fiction plus traditionnelle - même si la saga a toujours sa dose de fantastique -, qui s'inscrit dans un monde réel et des périodes historiques bien connues, et qui ravit donc aussi bien toute la famille, des grands-parents aux petits-enfants. À cet univers très fédérateur correspond aussi une évolution plus longue et complexe d'Indiana Jones. À la différence d'Han Solo, dont le développement reste plus limité, on voit Indiana Jones évoluer avec le quatrième film, vieillir et devenir père.

Le fameux classement des 100 héros et méchants de l'American Film Institute, établi en 2003, rend à ce sujet un verdict sans appel. En effet, après l'avocat Atticus Finch du film Du Silence et des ombres, en tête du classement des héros, c'est Indiana Jones qui tient la deuxième place. Han Solo s'installe lui à la 14e place, juste après Oskar Schindler et devant Norma Rae Webster.

Qu'en pense Harrison Ford ?

Pourquoi "Indy" est-il devant Han Solo en tant que personnage ? Peut-être parce que, comme Harrison Ford l'expliquait lui-même dans une interview à Entertainment Weekly en mai 2014, Han Solo est un personnage qui n'est pas très développé.

Han Solo a bon coeur, mais je pense qu'il est bien moins intéressant, en tant que personnage, qu'Indiana Jones. La profondeur de son histoire n'a jamais été très grande. Il était comme une réflection des autres éléments plus convaincants des films, entre le vieux et sage guerrier et le jeune héros. Il n'y avait pas plus à explorer du personnage que ce qu'on en a montré.

S'il aime évidemment son personnage d'Han Solo, Harrison Ford ne l'aime pas autant que le public, lui trouvant donc des limites. À ce point que dès la mise en chantier de L'Empire contre-attaque, il ne souhaite pas s'engager sur plusieurs films, demandant même à George Lucas de tuer son personnage.

Dans un Q&A organisé par Entertainment Weekly, il expliquait par ailleurs que faire mourir son personnage de Star Wars lui était apparu très tôt comme une bonne idée :

Je pense que ça convenait pour le personnage. J'ai argumenté pendant 30 ans à ce sujet, pas parce que je m'en lassais, mais parce que son sacrifice, pour les autres personnages, apporterait de la gravité et de l'émotion.

Si la comparaison entre les deux personnages le lasse vite, l'acteur n'a donc jamais caché sa préférence pour le rôle qui, si ce n'est pas celui qui l'a d'abord rendu célèbre, a fait de lui une superstar, un leading man d'Hollywood pour plusieurs décennies, et surtout dont il se sent le plus proche : Indiana Jones.