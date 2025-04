Insaisissables 3 : les 4 Cavaliers enfin de retour dans la bande-annonce du film !

Neuf ans après la sortie du deuxième film de la saga centrée sur les magiciens voleurs, "Insaisissables 3" se dévoile enfin dans une première bande-annonce qui nous présente de nouvelles recrues. Et tease un tour de magie encore une fois spectaculaire.

Insaisissables 3 enfin prêt à sortir

Si les fans de la franchise Insaisissables sont nombreux, Lionsgate les aura fait patienter un long moment avant de leur proposer la troisième aventures de 4 Cavaliers. Mais, neuf ans après la sortie du deuxième film, les célèbres magiciens voleurs seront de retour cette année.

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Dave Franco ont retrouvé leurs rôles de Daniel Atlas, Merritt McKinney et Jack Wilder dans Insaisissables 3. Et Isla Fisher, absente du second film au profit d’un nouveau personnage incarné par Lizzy Caplan, est également revenue dans la peau d’Henley Reeves. Après un premier opus réalisé par Louis Leterrier et un second par Jon Chu, Ruben Fleischer a pris les commandes de ce nouveau long-métrage.

Les 4 Cavaliers rejoints par de nouvelles recrues dans la bande-annonce

Lionsgate a partagé la première bande-annonce d’Insaisissables 3, très attendue. Elle dévoile des éléments majeurs de l’intrigue de ce nouveau film. Cette fois, les 4 Cavaliers sont rejoints par de nouvelles recrues. De jeunes magiciens joués par Dominic Sessa, Ariana Greenblatt et Justice Smith vont ainsi les aider à réaliser ce que le personnage de Jesse Eisenberg présente comme « le tour de magie le plus énorme et le plus stylé » qu’ils aient jamais vu.

Les Cavaliers vont ainsi tenter de voler le joyau le plus cher de l’Histoire, le diamant de cœur. Le but étant d’empêcher une organisation criminelle de financer ses opérations. Le trailer d’Insaisissables 3 révèle également que les membres originaux de la bande de voleurs se sont séparés à la suite d’une brouille. Mais ce nouveau casse va les réunir. Il les fera également retrouver le personnage incarné par Morgan Freeman, Thaddeus Bradley, présent depuis le premier film.

Sortie en fin d’année… avant la suite !

Afin de découvrir les nouvelles aventures des Cavaliers, qui feront cette fois face à un personnage joué par Rosamund Pike, rendez-vous dans les salles en fin d’année. Insaisissables 3 arrivera le 11 novembre prochain dans les cinémas français.

Et si vous aimez cette franchise, sachez qu’elle ne va pas s’arrêter là. Il y a quelques semaines, nous vous avons expliqué que Lionsgate avait d’ores-et-déjà décidé de développer un quatrième opus. De nouvelles informations sur ce film devraient être partagées suite à la sortie d’Insaisissables 3.