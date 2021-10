Inside Man sur France 3 : pourquoi Denzel Washington a eu du mal à jouer avec Clive Owen ?

Lorsqu’il se voit confier le rôle de l’énigmatique braqueur Dalton Russell pour "Inside Man", Clive Owen émet des réserves à Spike Lee. Mais l’acteur réussit à incarner le personnage de façon magistrale, face à un Denzel Washington perturbé pendant leurs scènes communes.

Inside Man : le casse parfait de Spike Lee

Quand le producteur Brian Grazer se retrouve en possession du script d’Inside Man : L’Homme de l’intérieur de Russell Gewirtz, il pense d’abord à Ron Howard pour le mettre en scène. Mais après leur collaboration sur Un homme d’exception, Russell Crowe insiste pour que le cinéaste réalise De l’ombre à la lumière. Brian Grazer décide donc de confier le projet à Spike Lee, et le long-métrage devient le plus gros succès commercial de l'auteur de Do the Right Thing lors de sa sortie en 2006.

Inside Man marque les retrouvailles entre le new-yorkais et Denzel Washington, après Mo’ Better Blues, Malcolm X et He Got Game. Le comédien interprète ici l’inspecteur Keith Frazier, envoyé à proximité d’un casse à Manhattan avec son adjoint Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor) pour négocier avec le chef des braqueurs, Dalton Russell (Clive Owen). Mais contrairement à ce que ce dernier laisse entendre dans l’ouverture du film, le vol et la prise d’otages qu'il commet dépassent "l’évidente motivation financière".

Alors qu’il parvient à nouer le contact avec ce criminel énigmatique, Frazier apprend qu’il doit également composer avec Madeleine White (Jodie Foster). Employée par le milliardaire Arthur Case (Christopher Plummer), propriétaire de la banque, cette négociatrice privée a pour objectif de protéger et garder secret le contenu du coffre 392. Des conditions qui vont mettre la puce à l’oreille du policier.

Inside Man : L'Homme de l'intérieur © Universal Pictures

Willem Dafoe complète la distribution de ce braquage qui prend une tournure politique à mesure que les clés du récit se révèlent. Inside Man parvient à duper le spectateur à la fois sur les véritables intentions de Dalton Russell et de son équipe, mais aussi sur l’organisation et le déroulement de leur casse parfait.

Quel rôle pour Denzel Washington ?

Lorsque Spike Lee présente le long-métrage à l’acteur oscarisé de Glory et Training Day, il lui propose le rôle de Keith Frazier ainsi que celui de Dalton Russell. Face à ce choix cornélien, Denzel Washington hésite. Mais une réflexion le convainc d’endosser le costume de l’inspecteur, qu’il campe avec une décontraction irrésistible, tout en construisant un jeu d'échange savoureux avec ses partenaires, à commencer par Chiwetel Ejiofor.

Interrogé par Ecran Large en 2006, le comédien explique :

J'ai longtemps hésité entre le rôle du policier et celui du braqueur de banque avant de me dire : 'Une seconde, si je joue le braqueur, on ne verra jamais mon visage'. Mon agent aussi me disait : 'Personne ne te verra'. Je voulais vraiment participer à ce tournage, d'autant que Spike avait réuni un très bon casting. Je venais juste de jouer Jules César au théâtre, et l'idée de participer à un film choral me séduisait beaucoup.

La prouesse de Clive Owen

Clive Owen hérite finalement du personnage mystérieux de Dalton Russell. Mais à l’image de Denzel Washington, l’acteur a des réserves, comme s’en amuse Spike Lee lors d’un entretien pour Total Film. Dans les notes de production du long-métrage, le comédien déclare notamment :

Jouer des scènes entières où vous êtes masqué, où vous portez des lunettes et une capuche est très étrange, car le jeu passe souvent par l’intention, et l’intention se montre à travers le regard. Se faire tout enlever d’un coup et avoir cette grosse barrière était désarmant.

L’acteur accepte malgré tout de relever le défi et s’en sort magistralement, faisant preuve d’une sérénité et d’une détermination sans faille à travers son élocution et sa gestuelle. Après des discussions avec Spike Lee, le script a droit à des réécritures afin de le faire davantage apparaître à visage découvert.

Et s’il a refusé d’incarner Dalton Russell, Denzel Washington reste perturbé par l'accoutrement du braqueur durant le tournage. Selon Spike Lee, la star éprouve "quelques difficultés à donner la réplique" à Clive Owen, incapable de déchiffrer ses expressions. Une gêne qui se fait sentir dans leurs scènes communes et qui sert merveilleusement bien Inside Man, renforçant l’aura du voleur, les doutes autour de son plan ainsi que l’absence de contrôle du policier.