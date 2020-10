Insidious 5 : le film est annoncé, avec un nouveau réalisateur

On parle beaucoup de la franchise "Conjuring" mais il ne faut pas oublier "Insidious", autre saga horrifique initiée par James Wan. Outre le réalisateur, les deux comptent l'acteur Patrick Wilson au casting. Et c'est lui qui va faire ses débuts derrière la caméra pour "Insidious 5" !

Insidious : moins bien que Conjuring ?

Avec le développement d'un univers étendu, Conjuring a largement supplanté Insidious. James Wan s'en était pourtant occupé en premier. On se souvient, à l'époque, que la situation était assez troublante car le réalisateur avait enchaîné deux films assez similaires, avec à chaque fois un démon qui tourmentait une famille. Le premier Insidious raconte l'histoire des Lambert, qui débarquent dans une nouvelle maison. Le plus grand fils, Dalton (Ty Simpkins), tombe à ce moment dans une sorte de coma que les docteurs ne savent expliquer. Les parents de l'enfant vont commencer à se poser des questions quand des événements surnaturels vont les toucher. C'est alors qu'une spécialiste en paranormal va leur expliquer que leur fils est possédé par une force démoniaque qui veut s'emparer de son corps. Le père, Josh (Patrick Wilson), va tout faire pour le ramener dans le monde des hommes.

Ce premier film, pas mauvais du tout, a été suivi d'un second opus, avec toujours la famille Lambert au centre et James Wan derrière la caméra. Deux autres épisodes sont également sortis, sans provoquer le même engouement que pour les films estampillés Conjuring.

Un cinquième épisode officiellement sur les rails

Lors de l'événement Blum Fest qui se concentre sur les productions de Jason Blum, il a été annoncé qu'un cinquième film Insidious était en préparation. Une nouvelle qui aurait pu être accueillie tièdement si nous n'avions pas appris que Patrick Wilson allait faire ses débuts à la réalisation à cette occasion. L'acteur choisit lui aussi de faire comme tant d'autres et de s'essayer à l'exercice de la direction. Le scénario écrit par Scott Teems se passera une dizaine d'années après les événements de La Dernière clé, dernier épisode en date. Le fiston Dalton fera son entrée à l'université, toujours incarné par Ty Simpkins. Patrick Wilson reviendra aussi devant la caméra mais rien n'indique encore que Rose Byrne sera de la partie pour continuer de former le couple principal.

À voir ce que l'histoire va raconter et si on ne sentira pas trop la redite par rapport aux précédents films sur les Lambert. On se doute que le pauvre Dalton va encore être frappé par un cas de possession. Ce qui serait la solution la plus évidente mais daignons espérer que quelque chose de plus inventif se prépare. Si la hype est moins présente par rapport à un nouveau Conjuring, on surveillera forcément le travail de Patrick Wilson. Lui qui a pu travailler et apprendre aux côtés de James Wan, l'une des têtes de gondole du cinéma de genre américain.