Insidious : le crossover avec "Sinister" définitivement enterré ?

En 2018, le producteur Jason Blum évoque la possibilité d'un crossover entre les franchises "Insidious" et "Sinister". La rencontre entre les entités du Lointain et le démon Bagul est-elle toujours d'actualité ?

Les esprits du Lointain reviennent dans Insidious : The Red Door

Si les Lambert n'étaient pas au centre des troisième et quatrième volets de la franchise, ils sont de retour dans Insidious : The Red Door. Un cinquième opus réalisé par Patrick Wilson, l'interprète de Josh Lambert, et produit par James Wan, Jason Blum et Leigh Whannell, le créateur de la saga.

Josh Lambert et son fils aîné Dalton (Ty Simpkins) ont perdu une partie de leur mémoire et ne se souviennent plus du Lointain ainsi que des terrifiantes entités qu'ils ont affrontées dans Insidious : The Red Door. Mais à son arrivée à l'université, Dalton subit des visions de plus en plus effrayantes. Quant à son père, il cherche à comprendre pourquoi il a le sentiment d'avoir l'esprit embrumé depuis plusieurs années. Peu à peu, le passé resurgit et les risques qu'ils se retrouvent tous deux à nouveau enfermés dans les limbes ne cessent de grandir.

Insidious : The Red Door ©Sony Pictures

Rose Byrne, Lin Shaye, Andrew Astor et Hiam Abbass complètent la distribution d'Insidious : The Red Door, à découvrir dès le 5 juillet 2023 dans les salles françaises. En pleine promotion du long-métrage, Jason Blum s'est exprimé sur la possibilité d'un crossover entre les univers d'Insidious et de Sinister.

Où en est le crossover avec Sinister ?

En 2018, le spécialiste de l'horreur, qui a notamment produit Paranormal Activity, The Visit, Get Out ou encore Halloween, déclarait à CinePop :

Nous avons presque fait un crossover entre Insidious et Sinister, et j’ai le sentiment que nous devrions toujours le faire. Nos univers vont se retrouver à un moment donné. Je ne sais pas exactement quand et comment, mais nous allons essayer.

Cinq ans plus tard, le projet est visiblement au point mort, même si Jason Blum n'abandonne pas une éventuelle rencontre entre les esprits du Lointain et le démon Bagul, qui a déjà sévi dans deux films, sortis en 2012 et 2015. Toujours auprès de CinePop, le fondateur de Blumhouse Productions a expliqué :