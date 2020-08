Interstellar ramène le public chinois dans les salles

Comme on pouvait s’y attendre, la ressortie d’"Interstellar" dans les salles chinoises a fait un carton ce week-end. C’est de bon augure pour la sortie de "Tenet" et des futurs films lors de la réouverture progressive des cinémas partout dans le monde.

L’intrigue d’Interstellar

Sorti en 2014, Interstellar est le huitième long-métrage de Christopher Nolan. L’histoire se déroule dans un futur proche, alors que l’humanité est plongée dans une grave crise alimentaire. On y suit Cooper, un ancien pilote de la NASA devenu agriculteur, qui prend la tête d’un groupe d’explorateur. Ensemble, ils vont s’aventurer dans une autre galaxie pour sonder un nouveau système stellaire et espérer y trouver une planète habitable afin de sauver l’humanité.

Comme pour pratiquement tous les films de Nolan, Interstellar bénéficie d’un gros casting. C’est Matthew McConaughey qui interprète Cooper. On peut aussi y voir Anne Hathaway, Casey Affleck, Jessica Chastain, Mackenzie Foy Matt Damon et même un très jeune Timothée Chalamet. L’un des acteurs fétiches du réalisateur britannico-américain, Michael Caine, fait aussi partie de la distribution.

Interstellar réalise la plus grosse audience depuis la réouverture des salles en Chine

Comme le rapporte Deadline, dimanche, Interstellar a rapporté 2,85 millions de dollars sur le territoire chinois, soit le plus gros score sur une seule journée, et le meilleur « démarrage » pour un film depuis que des cinémas dans des zones à faible risque ont rouvert dans le pays. Il a ainsi largement contribué aux 7,6 millions de dollars engrangés ce jour par tous les films en salles, soit le meilleur total depuis la réouverture des cinémas. Sur le week-end de trois jours, les films sortis ont engrangé en tout 17,6 millions de dollars. C’est le film Dolittle qui a signé le plus gros score sur cette période, avec un total de 3,32 millions de dollars de recettes.

Le carton d’Interstellar, un bon signe pour Tenet

La réception ce week-end d’Interstellar, qui avait rapporté 122 millions de dollars à sa sortie initiale, est de bon augure pour le prochain film de Nolan, le très attendu Tenet. Comme pour le prochain film du cinéaste, Interstellar avait été tourné en caméras IMAX. Or, ce week-end, 660 000 dollars ont été récoltés lors des projections du film dans ce format précis. On a donc de quoi être optimiste sur le futur score du prochain Nolan dans les salles chinoises. Et on peut aussi espérer que cela inaugurera le retour en masse du public au cinéma.

Tenet sortira à partir du 26 août prochain à l’international, et aura des dates différentes en fonction de la situation sanitaire dans chaque pays. On ne connaît pas encore sa date de sortie dans l’Empire du Milieu.