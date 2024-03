Top 10 Netflix : Lindsay Lohan plus forte que Millie Bobby Brown avec cette nouvelle rom-com

Lindsay Lohan est actuellement au sommet du top 10 Netflix grâce à "Irish Wish". La comédie romantique s'est placée devant un autre film à succès, "La Demoiselle et le Dragon" avec Millie Bobby Brown.

Lindsay Lohan devance La Demoiselle et le Dragon

Millie Bobby Brown, révélée depuis Stranger Things, a obtenu un nouveau succès avec Netflix grâce à La Demoiselle et le Dragon. En à peine quelques jours, le film avait cumulé plus de 35 millions de vues sur la plateforme et s'était positionné en tête du top 10 des films du moment dans 79 pays. Mais c'était sans compter sur le retour au premier plan de Lindsay Lohan. La star du début des années 2000 a en effet volé la vedette à la princesse Elodie grâce à Irish Wish, une comédie romantique mise en ligne le 15 mars sur le service de streaming.

Irish Wish ©Netflix

Déjà, en 2022, Lindsay Lohan avait fait un retour remarqué avec Noël tombe à pic. Nul doute que le succès de ce film a motivé Netflix à continuer sa collaboration avec l'actrice. Le pari semble en tout cas avoir été payant puisqu'Irish Wish s'est placé directement en première place du top 10, juste devant La Demoiselle et le Dragon. Rappelons tout de même que le film d'aventure avait été mis en ligne une semaine plus tôt, le 8 mars, ce qui peut expliquer en partie que la comédie romantique ait engrangé plus de vues ces derniers jours.

C'est quoi Irish Wish ?

Réalisé par Janeen Damian, Irish Wish raconte l'histoire de Maddie, bien malheureuse de voir l'amour de sa vie se marier avec sa meilleure amie. Alors que le mariage a lieu en Irlande et que Maddie fait tout être la parfaite demoiselle d'honneur de sa meilleure amie, elle fait soudain le souhait de trouver enfin l'amour. Son souhait est exaucé. Et la voila transportée dans une réalité parallèle où c'est elle qui devient la future mariée. Cependant, elle va finir par comprendre que l'homme qu'elle aime vraiment n'est pas celui qu'elle croit...

C'est donc ce mélange de romance, de comédie et de fantastique qui a convaincu les abonnés de Netflix. Ça, et peut-être aussi un peu le casting, puisque les fans d'Outlander auront certainement reconnu Alexander Vlahos et Ed Speelers. S'ils jouent ici les deux prétendants de Maddie, le premier était apparu dans la sixième saison de la série, dans le rôle d'Allan Christie, et le second dans les saisons 4 et 5 pour jouer le pirate Stephen Bonnet. Un trio qui fonctionne, même si Lindsay Lohan a été la plus mise en avant dans la plupart des retours sur le film, via X (anciennement Twitter).

Irish Wish est actuellement disponible sur Netflix.