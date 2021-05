Jack Black rejoue une scène culte de Star Wars (et c'est hilarant)

L'acteur Jack Black n'en a encore fait qu'à sa tête sur Instagram. Pour célébrer le 4 mai, date annuelle qui fête l'univers « Star Wars », le comédien a offert un hommage, à sa manière, à la saga de George Lucas.

Jack Black : cet acteur fou

Plus besoin de le présenter. Jack Black est un acteur américain qui, en presque 30 ans de carrière, s'est imposé comme un des piliers de la comédie américaine. Jack Black fait ses débuts à l'aube des années 1990 en apparaissant dans Bob Roberts, Demolition Man ou encore dans L'Histoire sans fin 3. Mais il faut attendre la fin des années 1990 pour le voir dans des rôles un peu plus conséquents comme dans Mars Attacks !. Puis, au début des années 2000, Jack Black se spécialise dans la comédie grand public en se dévoilant dans des films comme L'Amour extra large et évidemment, Rock Academy. Après quelques passages dans l'univers de l'animation (L'Âge de glace, Kung-Fu Panda, etc...), il enchaîne les succès : King Kong, The Holiday, Tonnerre sous les tropiques. Dernièrement, il était évidemment à l'affiche des nouveaux volets de Jumanji.

Bethany (Jack Black) - Jumanji : Bienvenue dans la Jungle ©Columbia Pictures

Mais si on parle de Jack Black ce n'est pas pour sa carrière, mais pour ses petites vidéos sur son compte Instagram. Le comédien casse régulièrement internet avec des clips parodiques qui font le tour du monde. Après avoir caricaturé les Avengers, Jack Black s'en prend cette fois à Star Wars.

Jack Black fête le 4 mai

La date du 4 mai a une signification particulière pour les fans de l'univers Star Wars. Chaque année, cette date symbolique est devenue le jour officiel de la galaxie lointaine, très lointaine. Si la date du 4 mai est associée à la franchise de George Lucas, c'est grâce à sa prononciation en anglais : « May the Fourth ». Celle-ci rappelle évidemment l'une des phrases cultes de l'univers Star Wars : « May the Force be with you ».

Grâce à cette ressemblance auditive, le 4 mai est alors devenue la journée officielle Star Wars. La première utilisation de cette expression remonte à 1979. Mais c'est en 2013 que Disney officialise cette date en organisant des événements dans ses parcs à thèmes ou en offrant des remises sur les produits Star Wars. Cette année, la firme a profité du 4 mai pour sortir le premier épisode de sa nouvelle série The Bad Batch sur sa plateforme de streaming.

Ainsi, Jack Black n'est pas étranger à cette date anniversaire. Et en grand fan de la licence de George Lucas, il n'a pas pu s'empêcher de lui rendre hommage, à sa façon... Le comédien a donc publié deux petites vidéos le 4 mai dernier pour participer à la journée internationale Star Wars. Dans la première il s'amuse avec la Force et un sabre laser sur la musique de la dernière trilogie. Rien de bien particulier donc.

Mais dans la seconde le comédien se lâche comme à son habitude pour partager une parodie décalée et hilarante de l’œuvre. Jack Black rejoue en effet une scène culte de La Revanche des Sith. Une séquence tellement emblématique qu'elle est devenue un meme d'Obi-Wan Kenobi. Il s'agit évidemment du passage ou le Jedi incarné par Ewan McGregor rencontre le général Grievous. Le temps pour lui de lâcher une réplique devenue culte : « Hello there ». Comme d'habitude, Jack Black interprète tous les personnages à lui tout seul. Et son incarnation du célèbre cyborg vaut son pesant d'or :