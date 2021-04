Jack Black parodie (encore) les Avengers dans une nouvelle vidéo hilarante

Décidément, Jack Black aime les Avengers. Il les aime tellement qu’il a profité de la pandémie pour revêtir les costumes de chacun d’eux… à sa façon. C’est ainsi qu’après Iron Man, Thor et Hulk, Captain America est à son tour parodié par l’acteur, affublé de son célèbre slip ! Mythique.

Vous ne verrez jamais plus les super-héros comme avant

Actuellement, la pandémie frappe durement l'industrie du cinéma et du divertissement. Pourtant, un homme a choisi de répondre avec humour à ces temps sombres : Jack Black. Ainsi, l’acteur réputé pour ses nombreux films comiques, publie depuis plusieurs mois des vidéos hilarantes où il incarne chacun des Avengers. On a donc pu voir Spider-Man sauter sur un trampoline, Iron Man affublé d’un slip rouge qui projette des rafales d’énergie, Hulk dans un maillot de bain violet, et récemment Thor avec un marteau plus vrai que nature.

©Instagram Jack Black

Aidé par des effets spéciaux cheap, des costumes ultra kitsch, des maquillages affreux, et le décor de sa propre villa californienne, l’acteur ne se prend absolument pas au sérieux. Et ce, pour notre plus grand bonheur. Toutefois, il manque encore quelques Avengers emblématiques que Jack Black n’a pas encore parodiés. Parmi eux, il y'a son leader charismatique : Captain America.

Vaccinez-vous, comme le Cap’ !

Actuellement, la campagne de vaccination est massive pour tenter d’enrayer la pandémie de Covid-19. Pour les besoins de sa vidéo, Jack Black s’est donc pris au jeu et s’est fait piquer. Sauf qu’à la manière de Steve Rogers dans Captain America : First Avenger, il devient plus grand, plus puissant…mais toujours aussi ridicule.

Vêtu du casque et du bouclier célèbre du super-héros, Jack Black accumule encore les poses hilarantes, accompagné d’un slip aux couleurs de l’Amérique. Sur les morceaux de Lose Yourself d’Eminem et U Can’t Touch This de Mc Hammer, l’acteur twerke, saute partout, balance des fumigènes et hurle comme un détraqué. Il fait même référence à Avengers : Endgame, en récupérant Mjolnir, le marteau de Thor, et en lâchant la foudre sur sa piscine ! Un vrai délire, à l'image de toutes ses précédentes vidéos.

On attend Black Widow, désormais. Et connaissant la folie de l’acteur, il devrait aller très très loin dans le risible.