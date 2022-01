Jackass Forever : des images inédites drôles et très douloureuses pour le nouveau film

Inaugurée sur MTV en 1999, la folle aventure "Jackass" pourrait arrêter sa course destructrice avec le nouveau et film "Jackass Forever". Une épopée hilarante et très douloureuse, constituée de cascades aussi absurdes que dangereuses, dont la conclusion s'annonce démente.

Jackass Forever, un dernier délire pour la route

Attention, séquence danger en perspective. Avec Jackass Forever, c'est une drôle de page qui se tournera dans le monde du spectacle, précisons le monde du spectacle immature et toujours surprenant de la bande de Jackass, emmené par l'increvable Johnny Knoxville. Ce qui était une simple émission de MTV en 1999, conçue pour faire rire avec des cascadeurs qui se font mal de bon coeur, est ainsi devenu une franchise unique en son genre pendant plus de vingt ans. Trois saisons, vingt-cinq émissions et pour l'instant trois longs-métrages "classiques" au compteur pour Knoxville et ses amis - Jeff Tremaine, Dave England, Chris Pontius, Steve-O et les autres -, qui ont comme par magie survécu à leurs propres cascades sado-masochistes et déjantées.

Jackass Forever ©Paramount Pictures

Avec Jackass Forever, la boucle sera bouclée, et pour l'occasion de nouveaux venus ont rejoint les anciens. Preuve que l'aventure pourrait continuer ? Rien de moins sûr, puisque Johnny Knoxville assurait l'année dernière que ce film Jackass serait son dernier...

Les nouveaux venus se présentent

Dans une featurette dévoilée par Paramount (en tête d'article), on peut ainsi découvrir la plupart des nouveaux de la bande. On trouve le skater et acteur Eric Manaka, la comédienne Rachel Wolfson, le rappeur et cascadeur Jasper Dolphin, le cascadeur Zach Holmes et Sean McInerney dit "Poopies". Tous ont droit dans ces images à leur moment très douloureux. Test de taser, morsure de serpent, chute dans des cactus...

Johnny Knoxville a maintenant les cheveux entièrement blancs mais son rire a gardé toute sa jeunesse et on sent que l'ambiance sur le tournage était au beau fixe ! On est forcément autant perplexes qu'admiratifs devant une telle dévotion, d'autant plus quand on sait que Steve-O et Johnny Knoxville ont été hospitalisés dès le deuxième jour du tournage.