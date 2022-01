Jackass Forever : Johnny Knoxville revient sur la plus grave blessure de sa carrière

L'acteur et cascadeur Johnny Knoxville est revenu sur la pire blessure de sa carrière, survenue lors du tournage du nouveau film "Jackass Forever". Une rencontre pour le moins très énergique avec un taureau, et une blessure qui lui a envoyé le signal qu'il était peut-être temps d'arrêter...

Johnny Knoxville, vingt ans de cascades

Entre 2000 et 2002, durant trois saisons et vingt-cinq épisodes diffusés sur la châine MTV, Johnny Knoxville s'est fait une renommée mondiale en inventant des cascades et des canulars masochistes. Lui et sa bande ont fait rire et s'inquiéter des millions de téléspectateurs. Et aussi donné quelques mauvaises idées à certains qui ont reproduit à leurs risques et périls les dangereuses actions du célèbre show. C'est essentiellement pour cette raison que l'émission s'arrête en 2002, mais la bande de Jackass trouve alors refuge au cinéma avec un premier film la même année : Jackass, le film. 5 millions de dollars de budget pour un box-office global de 79,5 millions de recettes, une performance largement suffisante pour continuer à produire d'autres films et documentaires sur le phénomène Jackass, jusqu'à ce nouveau film : Jackass Forever, dans les salles américaines début février 2022.

Jackass, le film ©Paramount Pictures

Le taureau de trop

À l'occasion d'une interview donnée à Variety, Johnny Knoxville a ainsi raconté qu'il avait subi une grave blessure sur le tournage de ce nouveau film. Une cascade évidemment très risquée avec un taureau, où sans trop de surprise le taureau l'a donc emporté. Sans se départir de son humour et de son légendaire sourire, l'acteur et cascadeur raconte qu'il a voulu "faire un tour de magie au taureau". On en voit très brièvement le résultat dans les premières secondes de la vidéo ci-dessous.

Bilan : perte de connaissance, un poignet cassé, une côte cassée, et surtout une commotion et une hémorragie cérébrales. Si au long de sa carrière Johnny Knoxville s'est fait mal partout, débutant l'histoire de Jackass en testant sur lui-même des accessoires d'auto-défense (gaz poivre, taser, etc.), il affirme que cette hémorragie cérébrale - autant qu'il s'en souvienne - est bien la première. Une blessure dont il a souffert des séquelles pendant de longs mois, une période pendant laquelle il a été suivi par un neurologiste et a reçu un traitement magnétique.

La blessure de trop ? Ça en a tout l'air. Maintenant père de famille et ayant atteint l'âge canonique de 50 ans, il a pris la décision d'arrêter de vivre aussi dangereusement. Si Jackass Forever n'est peut-être pas la dernière production de la franchise Jackass, il est très certainement la dernière apparition de Johnny Knoxville dans son rôle de leader de la bande de cascadeurs les plus déjantés des États-Unis. Et si dans ce nouveau film l'équipe accueille de nouveaux membres, plus jeunes et plus novices, c'est bien le signe qu'il est en effet temps pour les anciens de s'assagir...