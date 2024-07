Jackpot pour John Cena dans le trailer déjanté de la nouvelle comédie d'action de Paul Feig

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Jackpot !", la nouvelle comédie de Paul Feig portée par Awkwafina et John Cena. Le film sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 15 août.

Paul Feig sera bientôt de retour avec une nouvelle comédie. Le réalisateur de Mes meilleures amies (2011), Les Flingueuses (2013) ou encore Spy (2015), avait touché à la comédie romantique avec Last Christmas (2019) puis au fantastique avec L'École du bien et du mal (2022). Mais avec Jackpot !, le cinéaste a l'intention d'amuser son public avec une nouvelle proposition déjantée. Prévu sur Prime Video, le film se dévoile enfin avec une première bande-annonce (en une d'article). On y découvre Awkwafina dans le rôle de Katie, une jeune actrice qui se rend à Los Angeles pour un casting. Sauf que l'histoire se déroule en 2030 et imagine qu'à cette époque, une règle un peu spéciale a été adoptée dans l'état de Californie...

En effet, Katie remporte par hasard une grande loterie. Dès lors, elle devient la cible de toute la ville. Car celui qui parviendra à la tuer avant le coucher du soleil, remportera sa cagnotte. Heureusement pour elle, Noel (John Cena) va débarquer pour la sortir de là et l'aider à survivre.

On sent devant ces images que Paul Feig a pu se faire plaisir avec une débauche d'action entre deux répliques comiques. La présence de John Cena apparaît dès lors parfaite, puisque l'acteur est toujours meilleur dans un registre humoristique, voire d'autodérision. Avec Jackpot !, il aura aussi l'occasion de se bastonner et de détruire tout sur son passage. En clair, un joyeux bordel s'annonce. À voir si sur la durée le film parviendra à rester pertinent. Surtout que la bande-annonce en montre malheureusement beaucoup - comme le revirement du personnage interprété par Simu Liu.

On pourra juger du résultat le 15 août sur Prime Video.