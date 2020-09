Jake Gyllenhaal et Denis Villeneuve préparent un nouveau projet

Le metteur en scène Denis Villeneuve et l'acteur Jake Gyllenhaal ont déjà tourné ensemble deux films. Une nouvelle collaboration serait en train de se préparer, pour un projet qui devrait être plus petit que ce que fait Villeneuve depuis quelques années ("Dune", "Blade Runner 2049").

Denis Villeneuve va retrouver Jake Gyllenhaal

Denis Villeneuve a pu diriger Jake Gyllenhaal à deux reprises. Pour le terrassant Prisoners et le conceptuel Enemy. Vont-ils faire la passe de trois ? L'acteur vient de révéler dans le podcast Team Deakins qu'ils étaient en train de plancher sur quelque chose ensemble. Il se garde bien de donner des détails sur le scénario. On ne demande qu'à en savoir plus car le réalisateur n'a pas caché qu'il aimerait refaire un film plus petit à l'avenir. Que ce soit Blade Runner 2049 ou Dune, la somme de travail est très importante et les impératifs ne sont pas les mêmes que sur une production moins coûteuse. Ça pourrait effectivement être une bonne idée, quand on sait ce qu'il peut faire avec moins de 50 millions de dollars (Sicario, Premier Contact...).

Pendant un moment, il a été question d'une collaboration pour l'adaptation du livre The Son de l'auteur Jo Nesbo. À cette époque, le metteur en scène était en train de faire Blade Runner 2049 et il a ensuite enchaîné sur Dune. Ce projet est-il passé à a trappe ? Il se pourrait que les deux hommes soient encore intéressés et s'y mettent quand leurs agendas respectifs leur permettra. L'histoire est celle de Staten, un toxicomane enfermé en prison depuis des années. Il a noué des liens avec les autres prisonniers et l'un d'eux lui avoue un jour qu'il est impliqué dans la mort de son père. Staten vrille et décide de s'évader de la prison pour se venger et tuer ceux qui ont un rapport avec la disparition de son géniteur. La police, elle, va essayer de l'arrêter. On imagine très bien Jake Gyllenhaal dans ce premier rôle très sombre, avec une ambiance lourde fabriquée par le chef opérateur Roger Deakins.

Des petits films aux blockbusters

On n'oublie pas qu'avant de faire des gros films à plus de 100 millions de dollars, Denis Villeneuve faisait un cinéma plus modeste. Ses premiers essais, tournés à la maison (au Québec), sont même parfois passés totalement inaperçus. Les bribes de son talent étaient dedans mais sa carrière a réellement décollé avec des productions américaines qui ont compté sur des stars identifiées par le public. Prisoners, Enemy, Sicario et Premier Contact sont les films qui lui ont permis de gagner en crédibilité et de s'installer à Hollywood. Remarqué pour ses tentatives, il entre ensuite dans une autre dimension en se permettant de faire Blade Runner 2049, un projet casse-gueule qui ne fonctionne pas vraiment financièrement.

Maintenant, c'est un défi encore plus grand qu'il s'est lancé en adaptant Dune. On peut dire que c'est le projet le plus imposant qu'il ait eu à porter et la toute première bande-annonce a montré une partie de son travail. Va-t-il réussir à être à l'origine d'un gros succès populaire ? Il vaut mieux pour lui, car une suite est déjà vraisemblablement prévue et Legendary Pictures veut un retour sur investissement. La date de sortie fixée au 23 décembre prochain risque d'être compromise à cause du report de Wonder Woman 1984 le même mois par la Warner (les deux films ont ce même distributeur). On voit mal comment ces deux grosses cartouches pourraient arriver à une seule semaine d'intervalle.