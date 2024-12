Jamais sorti au cinéma, ce film avec Mila Kunis fait un carton sur Netflix

Porté par Mila Kunis et Glenn Close, "Four Good Days" a été récemment ajouté sur Netflix après n’avoir pas eu droit à une sortie en salles en France. Or, le long-métrage est actuellement très populaire.

Pas sorti au cinéma, Four Good Days est dispo sur Netflix

Basé sur un article de presse signé Eli Saslow et publié en 2016 dans The Washington Post, Four Good Days nous présente l’histoire de Molly, une femme de 31 ans qui lutte contre sa toxicomanie. Perdue dans la vie et alors qu’elle entame une période importante de sa désintoxication, la jeune femme reçoit l’aide de sa mère Deb qui avait coupé les ponts avec elle.

Four Good Days a été présenté au festival du film de Sundance en 2020. Mais après cela, sa sortie dans les salles américaines a été retardée à cause de la pandémie de covid. S’il a finalement été projeté dans les cinémas américains, il n’a eu droit qu’à une sortie limité. Et il n’a jamais été projeté en France. Heureusement, Netflix propose désormais à ses abonnés de voir le long-métrage de Rodrigo García. Or, celui-ci fait un carton.

Le film est numéro 2 en France

N'ayant donc pas pu découvrir Four Good Days en salles, de nombreux abonnés Netflix ont souhaité se rattraper en le regardant sur la plateforme. Car, comme le montrent les chiffres partagés par FlixPatrol, le long-métrage est actuellement très populaire en France. Il se place en deuxième position des films les plus vus sur la plateforme dans l’Hexagone. Il occupe également la même position en Belgique.

Les abonnés Netflix sont donc séduits par l’histoire de ces deux femmes qui renouent des liens pendant la période difficile traversée par Molly. Celle-ci est incarnée par Mila Kunis, tandis que Glenn Close joue sa mère, Molly.

Carry-On reste sur la première marche

Si Four Good Days est donc un gros succès sur Netflix, il ne parvient pas à détrôner Carry-On. Comme expliqué il y a plusieurs jours, le nouveau thriller de Noël s’est rapidement imposé comme le film le plus regardé du moment sur la plateforme. Et il est toujours sur la première marche du podium.

Devant un tel succès, Carry-On pourrait donc avoir une suite. Mais en attendant d’avoir de nouvelles informations sur ce potentiel deuxième film, vous pouvez toujours découvrir le premier. De son côté, Four Good Days a été ajouté le 15 décembre dernier sur Netflix. Il va donc être visible pendant encore un long moment sur la plateforme.