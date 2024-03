James Bond : une offre formelle aurait été faite à cet acteur

Déjà mentionné comme étant un des favoris pour le rôle de l'agent secret britannique James Bond, Aaron Taylor-Johnson va-t-il prendre la suite de Daniel Craig ? Selon les informations "The Sun", une offre formelle aurait été faite à l'acteur de 33 ans.

James Bond, l'horloge tourne

Bientôt trois ans après la sortie de Mourir peut attendre, silence radio du côté de EON Productions concernant la mise en chantier du 26e film officiel de la saga James Bond. Le public commence donc à trouver le temps long, d'autant plus qu'après l'officialisation du nouvel interprète du plus célèbre des agents secrets, il faudra encore patienter le temps que la production du film se lance et aboutisse. À quel horizon peut-on espérer découvrir le nouveau film James Bond ? Difficile à dire, mais il serait raisonnable de penser qu'une arrivée sur les écrans en 2026 est de l'ordre du très possible.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Alors qu'Hollywood et les salles se remettent petit à petit de la très douloureuse parenthèse ouverte par la pandémie de Covid-19, suivie par les importantes grèves de 2023, Oppenheimer et Barbie ont pour le premier signifié l'ultime consécration de Christopher Nolan et pour le second la mise sur de bons rails de Warner Bros. Pictures, engagé dans une puissante relance à Hollywood. Une relance qui se déroule pour le moment à merveille, avec la signature d'un partenariat avec Tom Cruise et les succès au box-office de Wonka et Dune, deuxième partie, portés par Timothée Chalamet.

Autrement dit, Amazon, qui détient MGM depuis 2022, et Universal Pictures qui a distribué Mourir peut attendre et Oppenheimer, n'ont plus beaucoup de temps à perdre pour faire valoir cet atout phénoménal qu'est un film James Bond - si Universal Pictures devait participer au nouveau film -, afin de rester dans le rythme et participer eux aussi à la continuation de la fête.

Aaron Taylor-Johnson en négociations finales ?

C'est ainsi dans ce contexte que The Sun a révélé que, selon ses sources - à prendre avec des pincettes donc -, l'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson, âgé de 33 ans et qui n'est pas encore significativement attaché à une grande franchise de cinéma, aurait reçu une offre de Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, patrons d'EON, pour être le nouveau James Bond. Le quotidien écrit :

Le rôle de Bond est pour Aaron Taylor-Johnson, s'il l'accepte. L'offre formelle est sur la table, et les producteurs attendent son retour. Du point de vue d'EON Productions, Aaron devrait signer son contrat dans les prochains jours et ils commenceront à préparer cette grande annonce.

The Sun, qui évoque ses "sources", s'appuie par ailleurs sur un changement de la cote de l'acteur chez le bookmakers pour la reprise du rôle, le plaçant maintenant comme grand favori.

Mandarine (Aaron Taylor-Johnson) - Bullet Train ©Sony Pictures

C'est déjà Aaron Taylor-Johnson qui avait fait l'actualité du sujet en novembre 2022, avec la révélation qu'il avait passé des tests convaincants et avait plu à Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, seuls décideurs du développement de la saga 007. S'il n'y a pas eu depuis de nouvelles, c'est en partie dû à la grève des scénaristes et celle des acteurs et actrices à Hollywood, qui aurait, toujours selon les sources de The Sun, retardé les annonces et la mise en production du nouveau film James Bond.

Au-delà des qualités requises pour incarner James Bond, qu'Aaron Taylor-Johnson possède, on peut remarquer que l'acteur n'a actuellement sur IMDB qu'un seul projet en pré-production, le film Rothko, qui devrait être réalisé par son épouse Sam Taylor-Johnson (Cinquante nuances de Grey, Back to Black). Par ailleurs, on pourra le découvrir en mai dans The Fall Guy, en août dans Kraven the Hunter et dans Nosferatu en janvier 2025. Trois films dont les tournages sont terminés, ce qui laisse donc Aaron Taylor-Johnson tout à fait disponible pour enfiler le costume de James Bond...