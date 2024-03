James Bond : Aaron Taylor-Johnson reçoit le soutien d'un ancien 007

Dans l'attente de savoir si l'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson est bien le nouveau James Bond, un ancien interprète de l'agent 007 lui a apporté son soutien.

George Lazenby vote Aaron Taylor-Johnson

Favori à la reprise du rôle de James Bond, l'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson pourrait très prochainement enfiler le smoking du célèbre agent secret, et l'industrie comme le public attendent avec impatience une annonce officielle de Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, patrons de EON Productions .

En attendant, l'acteur révélé par Kick-Ass et dernièrement vu dans Bullet Train reçoit beaucoup de soutien. Et il a récemment fait l'objet de la bénédiction de George Lazenby, interprète de James Bond pour un seul film : Au service secret de Sa Majesté. En effet, comme rapporté par TMZ, celui-ci aurait déclaré au sujet du prétendant à la succession de Daniel Craig :

Il peut assurer les cascades, et (convaincre) aussi toutes les femmes qui aiment un homme en smoking.

Une définition très classique et traditionnelle du rôle venant de l'acteur qui a joué 007 en 1969, et qui n'apparaît donc pas des plus informés sur la relation actuelle de James Bond aux femmes, qui a considérablement changé avec le cycle des films de Daniel Craig. Reste à savoir comment sera cette relation dans le nouveau film, animée par un nouvel acteur, mais il paraît peu probable que celle-ci revienne aux normes établies par Sean Connery, dont George Lazenby a été le premier héritier.

Un James Bond à part

Selon TMZ, George Lazenby a poursuivi en suggérant qu'à l'heure actuelle Aaron Taylor-Johnson n'avait peut-être pas encore définitivement acquis le rôle, rappelant que, dans son cas, il avait dû passer "un paquet" d'auditions et de tests avant d'être officialisé dans le rôle. L'acteur australien est l'interprète le moins populaire de James Bond, n'ayant tenu le rôle que pour un seul film.

Au service secret de Sa Majesté ©MGM

Au service secret de Sa Majesté dispose d'une postérité particulière. Remplacer Sean Connery dans le rôle était un immense défi, et les critiques ont été très divisées sur le film comme sur la performance de George Lazenby. Le scénario, plus moderne et en prise avec les moeurs de son époque que les précédents, a lui été salué. Surprenant pour un public habitué au charme viril et spectaculaire de Sean Connery et aux gadgets - ceux-là étant très rares dans Au service secret de Sa Majesté -, la performance du film au box-office est bonne mais bien moindre que celle de On ne vit que deux fois (82 contre 116 millions de dollars de recettes dans le monde).

Mais avec le temps, Au service secret de Sa Majesté a gagné un statut culte aussi bien auprès du public que des cinéastes contemporains, notamment pour Christopher Nolan qui le considère comme le meilleur film James Bond.