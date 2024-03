James Bond : Cillian Murphy nouveau favori (avec Nolan à la réalisation) ?

Au sommet de sa carrière après son Oscar du Meilleur acteur pour sa performance dans "Oppenheimer", Cillian Murphy aurait tapé dans l'oeil des producteurs de la saga James Bond. Un casting dont la probabilité est très faible, mais une hypothèse qui rapprocherait un peu plus Christopher Nolan de la réalisation d'un prochain film 007...

Cillian Murphy en 007 ?

La cérémonie annuelle des Oscars marque la fin d'une année de cinéma et le début d'une autre. En effet, la remise de ces récompenses vient clore un cycle de films, de thèmes, de stars, et celle-ci sitôt terminée c'est toute l'industrie du cinéma qui se tourne vers l'avenir. Quels sont les nouveaux projets ? Que peut-on attendre des personnalités nommées et le cas échéant oscarisées ? Le moment est donc bien choisi pour ramener sur la table le prochain film James Bond, dont la production tarde à se mettre en route. La grande question est la suivante : qui sera le futur interprète de James Bond pour le 26e film 007 ?

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Bientôt trois ans après les adieux au rôle de Daniel Craig, le mystère reste complet, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson gardant le développement du prochain film James Bond dans le secret le plus total. Il y a des noms prestigieux, ceux qui persistent trop pour être encore envisagés, comme Tom Hardy et Henry Cavill, il y a les jeunes stars comme Aaron Taylor-Johnson et Harris Dickinson... Et il y en a un nouveau : Cillian Murphy. Celui-ci, au sommet de sa carrière après son Oscar remporté pour sa performance dans Oppenheimer, aurait en effet, selon les sources de The Sun, capté l'attention des producteurs de la célèbre franchise.

Cillian est le chouchou d'Hollywood actuellement et ce serait le rôle ultime. Ce serait aussi une manière d'élever la franchise avec un acteur au sommet de son art.

L'acteur dément la rumeur

Interrogé au sujet de cette rumeur qui enverrait l'acteur des Peaky Blinders au service secret de Sa Majesté, l'ex-titulaire du rôle Pierce Brosnan a expliqué qu'il "correspondait à 100%".

Néanmoins, le principal intéressé a botté en touche en déclarant qu'il était "probablement trop vieux" et que "ce train était passé". Vrai démenti ou intox ? Difficile à dire, mais la mention de son âge repose sur une réalité. Jusque-là, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont en effet indiqué qu'ils cherchaient un acteur dans sa trentaine pour prendre la relève de Daniel Craig. Cependant, s'il doit se confirmer qu'ils gardent bien un oeil sur Cillian Murphy, c'est que tout resterait encore ouvert. À 47 ans, et même si la technologie pourrait lui faire gagner quelques années, Cillian Murphy incarnerait un James Bond déjà mûr. Le problème ne serait pas tant le premier nouveau film que les suivants, puisque jusque-là les interprètes de 007 s'engageaient sur plusieurs films, pour une tenue de rôle à dimension très physique pouvant dépasser alors la décennie...

Même si Cillian Murphy coche toutes les cases pour incarner James Bond, et qu'il serait a priori très attractif dans le rôle, l'envisager de manière réaliste semble ainsi improbable. À moins qu'un certain réalisateur dont il est très proche ne soit aussi impliqué...

Christopher Nolan, le bon moment ?

L'autre question, après celle de l'interprète du personnage, est celle de la réalisation. Et en évoquant Cillian Murphy, c'est un autre nom qui apparaît de nouveau en arrière-plan : Christopher Nolan. Le cinéaste, lui aussi au sommet après ses premiers Oscar du Meilleur film et Oscar de la meilleure réalisation pour Oppenheimer, est un grand fan de la saga 007 comme il est un grand fan de Cillian Murphy. Il l'a en effet dirigé à six reprises, dans la trilogie The Dark Knight, Inception, Dunkerque et donc Oppenheimer. Et Cillian Murphy a prouvé dans ce dernier qu'il pouvait assurer avec un grand succès le rôle principal d'une importante production.

Thomas Shelby (Cillian Murphy) - Peaky Blinders ©BBC

Alors, peut-on rêver d'une nouvelle association Murphy - Nolan pour porter devant et derrière la caméra le nouveau film James Bond ? Dernièrement, Christopher Nolan avait déclaré qu'il ne serait pas le réalisateur du prochain film 007, signifiant que la rumeur qui l'attachait au futur film ne reposait sur "aucune vérité". Mais quelques mois auparavant, il précisait que son envie était intacte.

Il faut que ce soit le bon moment dans votre vie créative pour pouvoir exprimer ce que vous voulez et en même temps s'immerger dans ces contraintes, parce que vous ne voudriez jamais prendre quelque chose comme ça et mal le faire. (...) C'est un sujet de discussion avec Barbara Broccoli et Michael G. Wilson depuis des années. J'aime profondément le personnage et je suis toujours très excité à l'idée de découvrir ce qu'ils en font. Peut-être qu'un jour ça se fera...

Ce "bon moment" serait-il maintenant venu ? Même si ni les producteurs de la saga ni Christopher Nolan ne se sont exprimés récemment sur le sujet, on sait que la production du 26e James Bond ne débutera pas avant le courant de l'année 2025. À ce jour, Christopher Nolan n'a pas dit quel serait son prochain film. Autre élément à prendre en considération, Mourir peut attendre a été distribué au cinéma par Universal Pictures, qui a aussi distribué Oppenheimer après la séparation entre Christopher Nolan et Warner Bros. Celui-ci n'est pas sous contrat chez Universal Pictures. Mais il n'a jamais été aussi proche, littéralement, de l'endroit où se dessine en partie le futur sur grand écran de James Bond.

Plus le temps passe, plus la probabilité va croître...

Pour un cinéaste obsédé par le temps, l'équation doit sans doute amuser Christopher Nolan. Les enjeux du prochain James Bond sont très lourds. À chaque changement d'interprète correspond un reboot, une nouvelle orientation de la saga, et avec cette nouveauté des risques importants. Les spectateurs reviendront-ils suffisamment nombreux dans les salles, pour rentabiliser un film dont le coût devrait, comme pour les précédents, largement excéder les 200 millions de dollars ?

Avec Oppenheimer, Christopher Nolan a de nouveau montré qu'il était la valeur la plus sûre du moment au box-office, et surtout a réussi à frôler le milliard de dollars de recettes avec un film d'auteur historique sur un physicien, en partie en noir et blanc. Plus le temps va passer, plus le risque que le jeune public se détourne de James Bond va grandir, et d'autant plus si l'interprète choisi n'est pas détenteur d'une grande popularité. Ainsi, plus la production du 26e James Bond tarde, plus l'option Christopher Nolan devient précieuse, sachant qu'il est le maître du blockbuster "d'auteur". Et peut-être le seul réalisateur à pouvoir garantir une très grande performance au box-office mondial...

Ainsi, s'il apparaît très peu probable que Cillian Murphy endosse le rôle de 007, à l'inverse la probabilité de voir Christopher Nolan s'asseoir derrière la caméra d'un film James Bond augmente un peu plus chaque jour qui passe...