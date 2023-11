James Bond : Christopher Nolan s'exprime sur le prochain film

Le réalisateur Christopher Nolan, grand fan de la saga 007 et au sommet avec le succès d'"Oppenheimer", a enfin réagi à la rumeur qui l'envoyait réaliser le prochain film James Bond. Et la nouvelle ne va pas vraiment plaire au public...

James Bond, le flou est total

La rumeur a couru pendant plusieurs mois, et elle laissait rêveurs à la fois les fans de la saga James Bond et ceux du cinéma de Christopher Nolan. Le réalisateur de la trilogie Dark Knight, d'Interstellar, et d'Oppenheimer, un des grands succès de l'année 2023, allait-il enfin s'assoir derrière la caméra du 26e film 007 ? D'un côté, Christopher Nolan n'a jamais caché son admiration pour cette grande saga d'action-espionnage, et l'envie d'un jour s'y frotter. De l'autre, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, dirigeants d'EON Productions et producteurs historiques des films James Bond, ont toujours sérieusement considéré cette idée, comme le réalisateur le rappelait encore en juillet :

C'est un sujet de discussion avec Barbara Broccoli et Michael G. Wilson depuis des années. J'aime profondément le personnage et je suis toujours très excité à l'idée de découvrir ce qu'ils en font. Peut-être qu'un jour ça se fera...

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

"Un jour, peut-être"... Mais ce n'est pas pour demain. En effet, et bien malheureusement, Christopher Nolan vient de couper court aux spéculations et interrompu la course de la rumeur : il ne sera pas le réalisateur du prochain film James Bond.

Christopher Nolan dément la rumeur

Dans une interview accordée à Associated Press, dans laquelle il évoque plusieurs sujets, de l'IA à la situation économique d'Hollywood en passant par le succès d'Oppenheimer et sa sortie en vidéo, Christopher Nolan a ainsi réagi aux rumeurs concernant le prochain film James Bond. Sera-t-il son réalisateur ?

Non. Malheureusement, il n'y aucune vérité dans ses rumeurs. Mais je suis par ailleurs très enthousiaste de retourner au travail, maintenant que la grève est terminée.

La seconde phrase est tout aussi importante que la première, et vient la confirmer : il est enthousiaste à l'idée de se remettre au boulot, et ce n'est donc pas pour le 26e film 007.

La production d'un film James Bond est si secrète qu'il est impossible de connaître précisément son avancement. Mais aux dernières nouvelles, le prochain interprète de l'agent secret est toujours à trouver, et aucun scénario n'est écrit. Il va donc falloir attendre longtemps avant de le voir arriver sur les écrans, et Christopher Nolan n'a probablement pas cette disponibilité. Mais, "Never say never", comme le titrait le film 007 non-officiel avec Sean Connery et Kim Basinger, et il ne faut pas désespérer qu'un jour, pour un 27e, un 28e film 007, qu'il en soit le metteur en scène...