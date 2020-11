James Bond contre Dr No : le premier pistolet de Sean Connery est mis en vente

Le tout premier pistolet utilisé par Sean Connery dans la saga "James Bond" vient d'être mis en vente aux enchères. Une arme utilisée dans le premier épisode de la licence : "James Bond contre Dr No".

Le regretté Sean Connery

Sean Connery a été le tout premier visage de James Bond, le célèbre agent secret créé par Ian Fleming. En 1962, il est choisi par les producteurs Albert R. Broccoli et Harry Saltzman pour devenir l'interprète de 007 dans James Bond contre Dr No. Un rôle qui lui va à ravir et qui séduit les fans. Le comédien reviendra donc dans la peau de l'agent secret à 6 reprises : en 1963 dans Bons Baisers de Russie, en 1964 dans Goldfinger, en 1965 dans Opération Tonnerre, en 1967 dans On ne vit que deux fois, en 1971 dans Les Diamants sont éternels et enfin en 1983 dans Jamais plus jamais. Alors que Sean Connery est récemment décédé à l'âge de 90 ans, il restera indissociable du célèbre James Bond...

La vente du pistolet de James Bond

Le tout premier pistolet de la saga James Bond vient d'être mis aux enchères. Un fan chanceux, qui en a dans le porte monnaie, peut dorénavant acquérir l'arme de 007 utilisée par Sean Connery dans James Bond contre Dr No, réalisé en 1962 par Terence Young. CNN rapporte que l'objet est un pistolet à hélice Walther PP, qui sera accessible le 3 décembre lors des enchères « Icons & Idols Trilogy: Hollywood ». Julien's Auctions, la maison de vente derrière ces enchères, déclare que le canon risque d'atteindre des sommes s'élevant à 200 000 dollars.

Sean Connery interprétant l'agent 007 dans James Bond contre Dr No

Bapty, le fournisseur britannique historique d'armes et d'accessoires pour les productions cinématographiques et audiovisuelles, possédait l'hélice Walther PP après la sortie de Dr No jusqu'en 2006. Date à laquelle il a été une première fois vendu aux enchères. L'heureux propriétaire a détenu l'arme pendant 14 ans et décide maintenant, à son tour, de s'en séparer. Le pistolet sera au milieu de 500 autres objets issus de différents films hollywoodiens. Des articles qui incluent par exemple le casque de Tom Cruise dans Top Gun, ou l'hoverboard de Marty McFly dans Retour vers le futur 2. Ces objets, au fort ressort émotionnel et mémoriel, sont toujours des œuvres qui trouvent des acheteurs. Des nostalgiques cinéphiles qui cherchent à obtenir leur morceau d'Hollywood. Alors amis fans de James Bond, vous savez ce qu'il vous reste à faire.