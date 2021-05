James Bond : la franchise bientôt détenue par Amazon ?

Il se dit, depuis l'année dernière, que la Metro-Goldwyn-Mayer Inc. serait à la recherche d'un acquéreur. Le dossier prend un tournant majeur puisque l'on apprend qu'Amazon serait en train de négocier pour acquérir le studio détenteur de la marque James Bond.

Amazon passe à l'offensive pour racheter la MGM

Mourir peut attendre sur une plateforme de SVOD, c'était une éventualité évoquée en plein crise sanitaire, si la MGM avait alors trouvé un acquéreur capable de mettre une grosse somme d'argent sur la table. Il se disait, d'après la presse américaine, qu'un deal à minimum 600 millions de dollars était possible. Netflix, Apple ou encore Amazon étaient intéressés, forcément, mais on comprend qu'une telle somme pouvait décourager. Même si le coup aurait été dingue d'un point de vue commercial. On attend toujours Mourir peut attendre au 6 octobre prochain dans les salles et c'est tout aussi bien ainsi.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Mais l'agent 007 pourrait voir son futur s'inscrire sur le petit écran. Collider révèle qu'Amazon aurait ouvert des discussions avec la MGM pour une offre de rachat. D'après le média, un accord pourrait être trouvé aux alentours des 9 milliards de dollars. C'est du moins le chiffre avancé pour le moment, tout peut encore évoluer si un autre acteur entre dans la danse et fait grimper les enchères. Amazon semble seul sur le coup à l'heure actuelle et pourrait s'offrir un deal à l'écho retentissant. Pour situer sa teneur, on est au-dessus des achats de Marvel et Lucasfilm par Disney (dans les 4 milliards de dollars, chacun) et largement en-dessous des 71,3 milliards du rachat de la Fox.

James Bond condamné au petit écran ?

S'il ne faut pas réduire la MGM à James Bond, la licence reste le gain le plus luxueux à décrocher. Le personnage a encore des beaux jours devant lui et peut permettre à Amazon d'avoir dans son catalogue tous les titres existants ainsi que les prochains. À l'inverse de Netflix, la plateforme du géant du e-commerce n'est pas du tout réticente à l'idée de sortir ses films dans les salles, ce qui peut rassurer ceux qui s'inquièteraient de voir le célèbre espion cantonné au petit écran.

En revanche, une acquisition de James Bond pourrait entraîner une exploitation par le biais de projets parallèles exclusifs à Prime Video. On pense, en premier lieu, à une ou plusieurs séries. Une potentielle perspective qui n'enchante pas forcément les foules mais les géants de l'industrie ne manquent jamais d'idées pour exploiter au maximum les marques populaires. L'utilisation envisagée par Amazon reste à définir et il se pourrait tout simplement que la saga continue de se développer à un rythme normal sans une exploitation abusive.

©Amazon Prime Video

La MGM en proie à des difficultés financières

La mise sur le marché de la MGM date de la fin 2020. À cette époque, il se disait qu'elle était valorisée à 5,5 milliards de dollars. Sans surprise, c'est contre une somme plus élevée que l'affaire a des chances de se boucler. Malgré la franchise James Bond et quelques autres succès, le studio est dans une situation financière précaire. Ses dettes sont compliquées à rembourser et le rachat s'impose comme la solution la plus évidente pour remettre le train sur de bons rails. Des précédentes tentatives ont eu lieu durant les années 2010, sans parvenir à aboutir, pour différentes raisons.

Une telle transaction va demander du temps avant d'atteindre un dénouement et rien ne dit qu'il interviendra avant la sortie de Mourir peut attendre. Outre James Bond, la MGM détient également la franchise Rocky (Creed 3 est en préparation, pour rappel) ainsi qu'un catalogue fringant avec des titres comme Ben-Hur, A Star is Born, The Handmaid's Tale ou Poltergeist.