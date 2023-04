James Bond : la production ne veut pas d'un jeune 007

Alors que le mystère subsiste toujours sur l'identité du prochain James Bond, la directrice de casting de la saga Debbie McWilliams a expliqué au cours d'un long entretien les raisons pour lesquelles l'agent 007 devait absolument être incarné par un comédien dans la force de l'âge.

James Bond : une institution

Voilà maintenant un bon demi-siècle que James Bond fait la fierté de la fiction britannique. En effet, le personnage crée par le romancier Ian Fleming est devenu une figure incontournable du cinéma d'espionnage, voire du 7ème art tout court. Ainsi, la saga James Bond compte actuellement 25 films (plus deux films non-officiels), sortis entre 1962 et aujourd'hui. Dans ces 25 films, le facétieux agent 007 a pris les traits de six comédiens différents. L'une des principales règles imposées par les détenteurs des droits de la saga est que les réalisateurs comme les acteurs soient issus du Commonwealth.

Depuis que Daniel Craig a dit au revoir à la saga en 2021, la production recherche donc un nouvel interprète de talent pour jouer l'espion le plus célèbre de Grande-Bretagne. Et depuis de nombreuses années, les rumeurs de noms d'acteurs prestigieux s'accumulent, ce qui entraine démentis et parfois quelques polémiques. Parmi les présumés prétendants, on a ainsi vu se succéder Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddelston, Henry Cavill, Taron Egerton, Regé-Jean Page ou bien encore Aaron Taylor-Johnson.

Le péril jeune

Depuis 1981, le choix de l'acteur incarnant James Bond revient en partie à la directrice de casting Debbie McWilliams. Lors d'un entretien avec Radio Times, cette dernière a exprimé un avis bien tranché sur les acteurs qui devraient jouer l'agent 007. En effet, selon elle, le James Bond idéal ne serait pas à trouver parmi les jeunes candidats :

Nous avons regardé beaucoup de jeunes acteurs. Et je ne pense tout simplement pas qu'ils avaient le sérieux, ils n'avaient ni l'expérience ni la capacité mentale de le faire, car ce n'est pas seulement le rôle qu'il faut assumer. C'est une énorme responsabilité.

Durant l'interview, Debbie McWilliams admet d'ailleurs que durant la production de Casino Royale, la porte avait été initialement ouverte aux acteurs jeunes. Parmi eux, un certain Henry Cavill avait tenté sa chance. Cependant, les résultats mitigés ont fait changer d'avis la directrice de casting qui a préféré s'en remettre à un acteur ayant la trentaine entamée et un peu de bouteille. C'est ainsi que Daniel Craig fut choisi et entama avec brio un cycle de 15 ans. Cet acteur pourrait-il donc être Aaron Taylor-Johnson, favori pour jouer James Bond ? En effet, l'acteur âgé de 32 ans et révélé par la saga Kick-Ass est devenu un acteur bien établi dans l'univers du cinéma. Comme Daniel Craig avant lui, il pourrait avoir les épaules et la maturité pour incarner 007.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Une star pour jouer Bond ?

Toutefois, au cours de son entretien, Debbie McWilliams a laissé entendre qu'il ne fallait pas non plus s'emballer sur la nature du comédien. En effet, il n'est pas garanti que le prochain James Bond soit joué par une grande star. La directrice rappelle ainsi que Daniel Craig, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Roger Moore ou bien encore Sean Connery étaient certes des acteurs connus d'un certain public, mais n'étaient pas encore des stars confirmées. Il est donc possible que la production de la saga poursuive cette idée en embauchant un comédien qui a certes de l'expérience, mais qui dispose d'une réputation encore limitée.