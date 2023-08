James Bond : Martin Campbell réagit à cette décision controversée

Avec "Mourir peut attendre", l'ère Daniel Craig s'est conclue sur un choix scénaristique qui divise. Martin Campbell, le réalisateur de "GoldenEye" et "Casino Royale", a donné son avis sur le destin de James Bond dans le film.

Mourir peut attendre : la fin de l'ère Daniel Craig

En 2006, Daniel Craig est devenu le nouveau visage de James Bond, prenant ainsi la relève de Pierce Brosnan. Si le choix de l'acteur blond aux yeux bleus avait d'abord laissé perplexe, sa performance dans Casino Royale avait rapidement fait taire les sceptiques. L'ère Daniel Craig a débuté et a continué avec Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) puis Spectre (2015).

Mais après 15 ans de bons et loyaux services, le comédien a décidé de tourner une page. Avec Mourir peut attendre (2021), Daniel Craig a incarné pour la dernière fois le célèbre agent 007. Une conclusion forcément attendue et qui a fait parler.

Daniel Craig - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Pour rappel, dans cet opus, James Bond doit affronter Safin (Rami Malek), un ennemi venu du passé de la femme qu'il aime, Madeleine Swann (Léa Seydoux). S'il parvient à mettre un terme au désir de conquête du monde de Safin, 007 n'est au final pas victorieux. Car durant son dernier combat il est infecté par des nanorobots programmés pour tuer Madeleine et sa fille Mathilde. Ce qui le condamne à ne plus jamais les approcher...

Le réalisateur de Casino Royal donne son avis sur la mort de James Bond

On aurait pu en rester là. James Bond aurait pu simplement partir à l'autre bout du monde, le plus loin possible de sa famille. Mais non, le héros décide de baisser les bras et se laisse mourir sans résistance tandis que l'île où il se trouve s'apprête à être bombardée.

Bond est mort. Un choix scénaristique qui n'a pas été apprécié par tout le monde. Car tuer un tel symbole, c'est tout de même osé. Pour autant, l'un des grands noms de la saga bondienne est lui plutôt en paix avec cette décision. Il s'agit de Martin Campbell, qui a notamment réalisé le très bon GoldenEye (1995). Mais si son avis intéresse, c'est aussi et surtout parce que l'ère Daniel Craig a commencé avec lui avec Casino Royale.

Dans une interview donnée à The Daily Express, le cinéaste a déclaré que la mort de James Bond ne lui posait aucun problème. Tout simplement parce qu'avec cette saga, d'une ère à l'autre, il n'est pas nécessaire de prendre en compte ce qui s'est fait avant. James Bond est mort dans Mourir peut attendre, mais il sera en vie pour de prochains films et il ne sera même pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit !

Pour être honnête, j'ai trouvé que c'était bien. Il est tué, ce qui est bien parce que, quand ils feront le prochain Bond, ils ignoreront complètement le fait qu'il a été tué. Et Bond continuera. C'est tellement simple. Il n'y a pas besoin d'explication, n'est-ce pas ? Daniel Craig était Bond et maintenant le prochain est en vie. Cela ne posera aucun problème.

Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec lui, mais Martin Campbell se montre au moins clair sur sa position.