James Bond : pas encore de remplaçant à Daniel Craig selon Barbara Broccoli

Alors que « Mourir peut attendre » arrive très bientôt dans les salles, une question est sur toutes les lèvres : quel sera le prochain acteur à succéder à Daniel Craig dans la peau de James Bond ? Barbara Broccoli a apporté une réponse déroutante.

Mourir peut attendre : dernier tour de piste pour Daniel Craig

Nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques jours de la sortie de Mourir peut attendre. Attendu le 6 octobre prochain, le film, réalisé par Cary Joji Fukunaga, marquera la dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de James Bond. Également porté par Rami Malek, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Ben Whishaw, Naomie Harris et Lashana Lynch, Mourir peut attendre est annoncé comme une grande étape, à la fois pour le fin du cycle Daniel Craig mais également pour la licence James Bond dans son ensemble.

Qui sera le prochain James Bond (et où le verra-t-on) ?

Récemment, la licence James Bond a en partie été rachetée par Amazon Studios. En effet, la MGM, studio emblématique et producteur historique de la franchise James Bond, appartient dorénavant à Amazon. Une annonce qui a rapidement inquiété les fans concernant l'avenir des films James Bond. Ces derniers vont-ils directement sortir sur la plateforme ou vont-ils continuer à voir le jour au cinéma ? Lors d'une récente intervention dans l'émission Today de la BBC Radio 4, Barbara Broccoli, productrice emblématique de la saga, s'est exprimée sur la question et s'est montrée rassurante :

Nous nous sommes toujours prononcés pour une sortie en salles. C'est notre position. Amazon semble être sur la même position. Mais nous verrons ce qu'il se passera.

Mourir peut attendre ©MGM

La productrice est également revenue sur l'après Daniel Craig, et sur l'identité du prochain James Bond. Barbara Broccoli a alors certifié que cette question ne se posera que l'année prochaine, et qu'aucun acteur (ou actrice) ne sera approché d'ici là :

Nous voulons que Daniel ait son temps de célébration. L'année prochaine nous commencerons à penser à l'avenir.

Ainsi, à l'heure actuelle, aucun nouvel acteur ne serait dans le viseur de la production. Visiblement, aucune déclaration officielle ne sera faite prochainement concernant cette question. En tout cas d'ici la sortie de Mourir peut attendre. Mais avec la sortie du dernier opus avec Daniel Craig, on est en droit de s'attendre à de nouvelles révélations dans un futur très proche. Difficile par ailleurs d'imaginer, avec le tournage de Mourir peut attendre officiellement terminé depuis octobre 2019, qu'EON productions et la famille Broccoli n'aient pas déjà préparé l'avenir.... Alors intox ou annonce d'un vrai temps de pause ? On le saura bien assez vite.