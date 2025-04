James Bond : un grand réalisateur aux manettes du prochain film ? Ça se confirme

Alors que Christopher Nolan était le premier choix d’Amazon pour diriger le futur film "James Bond", un autre grand cinéaste tient désormais la corde pour décrocher le poste.

David Heyman et Amy Pascal en charge du futur de la franchise James Bond

La franchise James Bond ouvre une nouvelle page de son histoire. En février, une nouvelle totalement inattendue a provoqué une secousse de grande ampleur au sein de l’univers centré autour du célèbre espion. Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs de la saga depuis plusieurs décennies, ont laissé leur place à Amazon MGM Studios.

Depuis, nous avons appris que David Heyman et Amy Pascal avaient été choisis pour leur succéder. Ils ont donc la tâche de donner un nouveau souffle à la franchise. Comme expliqué il y a peu, Amazon compte ainsi proposer aux fans « un nouveau chapitre frais et exaltant » dans l’univers de 007. Les deux nouveaux producteurs se sont déjà mis au travail pour préparer le prochain film. L’une de leurs missions majeures est de trouver un réalisateur. Or, ils pourraient déjà avoir choisi un grand cinéaste.

Alfonso Cuarón pourrait diriger le prochain film

Il y a quelques jours, le journaliste Jeff Sneider a révélé sur son blog que David Heyman envisageait de confier le rôle de réalisateur du prochain James Bond à un homme qu’il connait bien : Alfonso Cuarón. Les deux hommes ont collaboré ensemble sur Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, puis sur Gravity. Et, comme rapporté par Première, le réalisateur mexicain a récemment semblé confirmer des discussions avec Amazon pour ce poste lors d’une masterclass à Paris :

Il y a bien CE projet en discussion, et j’ai le désir - si ça se fait - de revisiter à ma manière cette histoire.

Matt Belloni, un autre journaliste, pense également qu’Alfonso Cuarón a de bonnes chances de décrocher le job. C’est ce qu’il a expliqué au cours d’un épisode de son podcast The Town en mars dernier. Car selon lui, Amazon n’aura pas la patience d’attendre un autre grand réalisateur.

Amazon trop impatient pour attendre Christopher Nolan ?

Christopher Nolan a longtemps été au cœur de rumeurs pour la réalisation d’un James Bond. En 2020, Variety avait affirmé qu’il aurait pu diriger le prochain film de la franchise. Mais il avait renoncé, puisque Barbara Broccoli refusait de lui offrir le contrôle créatif qu’il souhaitait. Après la décision de cette dernière d’abandonner son poste, le cinéaste britannico-américain a été cité par The Wrap comme le favori pour diriger le futur film de la saga. Amazon en aurait fait son premier choix.

Toutefois, Christopher Nolan réalise actuellement L’Odyssée. Un projet qui va l’occuper pendant un bon moment. Or, selon Matt Belloni, le patron d’Amazon, Jeff Bezos, voudra que le prochain film James Bond soit tourné avant que le célèbre réalisateur se libère. Alfonso Cuarón semble donc avoir le champ libre pour diriger le vingt-sixième film de la saga. Et qui sait, peut-être que Christopher Nolan lui succèdera pour l’opus suivant.